Las temperaturas estarán este martes en Atienza entre 2°C y 7°C, el cielo estará muy nuboso con probabilidad de lluvia, el viento será moderado con una velocidad de 20 km/h y de dirección suroeste

2ºC de mínima y 10ºC de máxima este martes en Guadalajara

Este martes amanecerá a las 7:47 y anochecerá a las 18:05 horas, las temperaturas estarán entre 2°C y 10°C, el cielo estará muy nuboso con lluvias, el viento será flojo de unos 13 km/h y dirección suroeste

martes 07 de noviembre de 2023 , 07:11h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados aumentando durante la mañana a intervalos nubosos de nubes medias, bajas y también de nubes altas por el oeste al final del día. Probables brumas y bancos de niebla matinales.



No se descartan lluvias débiles y dispersas en Guadalajara y norte de Cuenca a partir del mediodía que tenderán a remitir por la tarde.



La cota de nieve se situará entre 1.400 y 1.600 metros. Las temperaturas mínimas irán en descenso; las máximas con pocos cambios, predominando los descensos.



Heladas débiles en zonas de montaña del nordeste y en cumbres del sur de Albacete. Viento flojo variable con predominio de la componente oeste durante las horas centrales del día.



Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14ºC en Albacete, entre 5 y 14ºC en Ciudad Real, entre 2 y 11ºC en Cuenca, entre 2 y 10ºC en Guadalajara y entre 5 y 14ºC en Toledo.



No habrá veranillo de San Martín: llegan las primeras heladas a las capitales de provincia de España.-



Las temperaturas descenderán esta semana y se registrarán las primeras heladas en capitales de provincia, según el tiempo.es, que prevé que este año España se quede “sin veranillo de San Martín” por la llegada de una masa de aire frío.



El portal de predicción meteorológica pronostica que el anticiclón de las Azores se sitúe cerca de la Península y que las borrascas circulen más al norte, aunque algunos frentes afectarán “casi en exclusiva” al norte de la Península y en particular a Galicia donde podrían acumular hasta 150 litros por metro cuadrado. En el resto del país escasearán las precipitaciones pero se intensificará el frío y las heladas.



Eltiempo.es recuerda que el veranillo de San Martín es una expresión que se refiere popularmente a un periodo anormalmente cálido alrededor del 11 de noviembre, festividad de San Martín, pero no parece que este año se produzca. A pesar de que las temperaturas subirán durante la segunda mitad de la semana, los termómetros no serán anormalmente cálidas.



De ese modo, pronostica las primeras heladas en capitales de provincia como Teruel, Burgos, Soria y Cuenca a 0ºC ya que este lunes y martes una masa de aire frío cubrirá España y provocará un descenso térmico. Las máximas quedarán por debajo de 15ºC en gran parte del interior peninsular, además de la mitad norte. Serán más altas en Andalucía y en las regiones mediterráneas, así como en Canarias.



Las temperaturas mínimas de la madrugada del martes podrían ser las más frías de la semana y se quedarán por debajo de 5ºC en casi todo el interior peninsular, con heladas en los sistemas montañosos y habrá nevadas en el noreste a partir de 1.200-1.600 metros, por lo que se podrían acumular algunos centímetros de nieve en la cordillera Cantábrica más occidental.



El miércoles comenzarán a subir las temperaturas de forma gradual hasta el fin de semana cuando las nevadas significativas sólo se registrarán en zonas altas de Pirineos.



No obstante, se mantendrán las lluvias en el norte, el lunes y el martes en Galicia, Cantábrico y de forma más débil en Castilla y León. El miércoles un nuevo frente podrá repartir las precipitaciones de forma más extendida ya que entrará por Galicia e irá avanzando por el cuadrante noroeste peninsular.



Aunque se irá debilitando, la mañana del jueves podría amanecer con lluvias en zonas del centro como Extremadura, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha que irán remitiendo por el oeste pero que podrían alcanzar Aragón e incluso Cataluña.



El viernes se podría formar una pequeña baja secundaria que se acercaría al Cantábrico y que dejaría lluvias en el extremo norte peninsular.



De momento, eltiempo.es espera que la estabilidad se instale a largo plazo durante esta y las dos próximas semanas en las que parece que habrá menos precipitaciones y una gran amplitud térmica entre las temperaturas máximas y las mínimas en amplias zonas del país. Las heladas aumentarán tanto en extensión como en intensidad.



Precisamente, el incremento de la estabilidad podría derivar en los primeros episodios de nieblas densas y persistentes en zonas favorables de la península Ibérica.