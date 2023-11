VOX exige al Consejero de Agricultura y Ganadería de Castilla La Mancha que cambie su política agraria y atienda las reivindicaciones de agricultores y ganaderos

David Moreno: “La situación del sector agropecuario en la región es dramática y necesita que el gobierno de Page dé un giro de 180º en su gestión”.

jueves 16 de noviembre de 2023 , 16:48h

El presidente de VOX en las Cortes de Castilla-la Mancha, David Moreno, ha exigido al Consejero de Agricultura de C-LM que atienda las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, que escuche a las asociaciones, colectivos y que pague las cantidades que se les adeudan.



Moreno ha denunciado que “El escaso porcentaje de ejecución del presupuesto de la consejería de agricultura que a fecha de 30 de septiembre tan solo llegaba al 30% de los 1.470 millones de euros tan solo se había ejecutado 580 millones de euros, generando dificultades a los profesionales del campo y avocándoles a su endeudamiento”



El Presidente de VOX ha reprochado al Consejero de Agricultura y Ganadería que las ayudas que prometieron en campaña electoral por la sequía no llegan y que “mientras en comunidades como Castilla y León, donde gobierna VOX, se ha puesto a disposición del campo ayudas extraordinarias para paliar la sequía, aquí, en Castilla-La Mancha, tan solo se pagan 100 euros a las primeras 5 hectáreas, algo ridículo y claramente insuficiente”.



David Moreno también ha criticado al Consejero Martínez Lizán porque el Gobierno regional no cumple con los plazos en los pagos, “en partidas tan importantes donde solo se han pagado a agricultores y ganaderos 25 de 140 millones”.



Del mismo modo, el Diputado de VOX ha afirmado que la Consejería de Agricultura y Ganadería ha sido la responsable de la nefasta gestión de la viruela ovina que “aun teniendo el aviso del gobierno andaluz desde el mes de noviembre, no se tomaron medidas hasta febrero, por lo que son los culpables del sacrificio de más de 200.000 ovejas de gran valor genético como la oveja manchega y de provocar un grave riesgo a todo el sector ganadero y productor de queso y sus derivados. Siendo Castilla-La Mancha, la única región de España que ha tenido cuatro provincias durante más de nueve meses con restricciones de movimientos y de comercialización”



Respecto a la enfermedad hemorrágica VOX ha denunciado, que la consejería gobernada por el partido socialista, carece de planificación y medidas para combatir esta terrible enfermedad, que cada vez afecta a más ganaderos de bovino, que ven como mueren sus reses con total impotencia y sin ningún apoyo desde el gobierno regional.



Además, Moreno ha recriminado el Consejero Martínez Lizán la devolución a Bruselas de 700 millones de euros que deberían haber llegado a los agricultores y ganaderos; que se recorte en los Presupuestos de la Consejería en Innovación y Desarrollo (un 11% y un 19% respectivamente); y que no se incrementen más las ayudas a los jóvenes para el relevo generacional. “Mientras en Castilla y León se dan ayudas de hasta 90.000 euros a cada joven que se incorpora, en Castilla-La Mancha son de tan solo 27.000 euros y lo llegan a recibir con dos o tres años de retraso”.



Una vez más, VOX vuelve a demostrar que es el único Grupo Político de las Cortes, que defiende de verdad los intereses de agricultores y ganaderos, y que lo hace en las calles, apoyando las concentraciones de las plataformas que los representan, y en el Parlamento, exigiendo soluciones reales y cambios en las políticas agropecuarias en la región.