VOX no presenta enmiendas parciales a la ley presupuestos de Castilla La Mancha al considerar que son IRREALES en su conjunto

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes, Iván Sánchez, considera que los presupuestos en su conjunto son un despropósito y que su grupo ya presentó una enmienda a la totalidad de los mismos

REDACCION

miércoles 22 de noviembre de 2023 , 12:29h

El portavoz de VOX en las Cortes de Castilla-la Mancha, Iván Sánchez, ha anunciado que VOX no ha presentado enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos de la Junta de Comunidades para 2024.



El portavoz de VOX en las Cortes considera que “no tiene sentido hacer enmiendas parciales a unas cuentas que son irreales en su conjunto”. Además, Sánchez ha insistido en que VOX ya presentó una enmienda a la totalidad al presupuesto que no salió adelante en su votación en el pleno de las Cortes, y que en ese documento quedó constancia del rechazo de esta formación al presupuesto.



Sánchez ha reiterado que “los presupuestos de Page no había por donde cogerlos cuando se presentaron porque son irreales y tienen una previsión de ingresos ficticia, pero que tras la condonación de la deuda a Cataluña de 15.000 millones pasan a ser directamente papel mojado”. Para el portavoz de VOX en las Cortes el dinero que el Estado va a regalar a Cataluña repercute en los ingresos que el Estado transfiere a todas las regiones y también a los que destina a Castilla-La Mancha.



El portavoz de VOX ha recalcado que los presupuestos de Page no solucionan los problemas ni de las familias ni de las empresas de Castilla-La Mancha, porque no tienen en cuenta ni la inflación, ni el aumento de los tipos de interés, y además son un despilfarro porque se destinan a mantener redes clientelares. “Todo esto tendrá como consecuencia un aumento en la presión fiscal de los ciudadanos”.



El Diputado de VOX por Guadalajara ha explicado que su grupo, tras analizar con detenimiento los presupuestos, ha presentado más de 200 iniciativas parlamentarias con solicitud de datos, preguntas y comparecencias para conocer el destino de hasta el último céntimo de los presupuestos.