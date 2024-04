David Moreno (VOX): “Nuestros productores necesitan que se suspenda el acuerdo agrícola con Marruecos y que se defiendan sus intereses y que se les saque de la dificultad que les provoca la competencia desleal”

El presidente de VOX ha recriminado la extrema necesidad de apoyar la iniciativa que presentan, además de la incompetencia del PSOE ante la situación crítica en la que se encuentra el sector primario.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 25 de abril de 2024 , 18:22h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

David Moreno, presidente de VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, ha defendido ante el pleno la iniciativa de su grupo para solicitar al gobierno que suspenda el acuerdo agrícola que ahoga al sector primario de nuestra región y que blinda la competencia desleal del producto marroquí.



Moreno ha reprendido al gobierno asegurando que “cada vez vemos más alertas que indican que los productos marroquíes llegan infectados porque se tratan con productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea. No se está garantizando la seguridad agroalimentaria de los consumidores y eso es muy grave”.



El presidente de VOX expresaba al gobierno la impotencia que sienten los agricultores de Castilla-La Mancha, ya que ven que sus continuas movilizaciones no son siquiera escuchadas por el gobierno de Emiliano García-Page: “El sector primario lleva semanas movilizándose sin descanso. Están viendo que las agendas y acuerdos que impulsa el gobierno son su ruina. Lo están pasando peor que nunca”.



Además, ha recalcado que la vía para solucionar los problemas a los que se enfrentan los agricultores es “llegar a acuerdos para que las medidas salgan adelante y se pueda defender a los productores españoles”, proponiendo al PSOE que apruebe una iniciativa que “es indispensable para garantizar el futuro de nuestras explotaciones”.



David Moreno señalaba que las soluciones pasan también por no promocionar los productos extranjeros, arremetiendo así contra el ministro Planas que hace tan solo unos días asistía a una feria agroalimentaria en Marruecos: “Aquí hay muchas ferias similares como, por ejemplo, la de hace unos días en Talavera de la Reina. A ustedes no les veo en esas ferias, sin embargo, promocionan sin problema los productos marroquíes”.



Con esta iniciativa VOX continúa mostrando el compromiso firme que tiene con el campo español, tanto en la región, como a nivel nacional.