VOX exige a Page acoger a todos los solicitantes de las ayudas de agricultura ecológica

David Moreno: “El principal problema de la agricultura y ganadería de Castilla-La Mancha tiene nombre y apellidos y se llama Emiliano García-Page”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 11 de junio de 2024 , 20:29h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del grupo parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha acompañado a los agricultores de la región en una manifestación frente a las puertas de la sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Fuensalida, para exigir una solución que satisfaga a todos los solicitantes de las ayudas a la agricultura ecológica.



Durante la protesta, David Moreno expresó su apoyo a los agricultores ecológicos, afectados por los recortes en la convocatoria de ayudas impuesta por la Junta, que deja fuera a más de 5.000 profesionales del campo y recalcó que “el principal problema que tiene el campo de Castilla-La Mancha tiene nombre y apellidos y se llama Emiliano García-Page”.



El presidente regional de VOX CLM anunció que el próximo jueves, 20 de junio, VOX defenderá en el Pleno una iniciativa solicitando una convocatoria extraordinaria para que ningún agricultor se quede fuera de las ayudas. “García-Page se escuda en la falta de presupuesto para justificar un recorte de 24,5 millones de euros en ayudas al campo, pero luego gasta 15 millones en subvencionar el retiro dorado de ex altos cargos de la Junta”.



David Moreno criticó la excesiva burocracia que padecen los agricultores, lo que dificulta el acceso a las ayudas. "El presidente de la Junta prometió el año pasado ayudas contra la sequía y, en lugar de subvenciones, lo que envió a los agricultores fueron impuestos sobre el agua.”



En otro orden de cosas, Moreno recordó que VOX Castilla-La Mancha ha registrado una iniciativa para paliar los daños ocasionados por las tormentas de granizo en las cosechas, especialmente en la zona de Manzaneque.



"Esta iniciativa se extiende a todos los daños provocados por las inclemencias meteorológicas y por la fauna salvaje", explicó Moreno. “Nuestros agricultores y ganaderos se enfrentan a múltiples dificultades, desde las restricciones para no cosechar en determinadas horas acusándoles de provocar incendios, hasta la falta de indemnización por las pérdidas causadas por la enfermedad hemorrágica epizoótica para la que todavía no hay vacuna”.