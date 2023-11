Antonio Román: “El acuerdo entre el PSOE y Junts es inmoral, ilegal y perjudicial para los españoles y para los vecinos de Guadalajara”

Román: “Guadalajara y España son un clamor, un clamor de indignación y crítica contra el acuerdo del Partido Socialista, desde asociaciones judiciales, fiscales, abogados, inspectores de trabajo e incluso destacados militantes del PSOE”

viernes 10 de noviembre de 2023 , 19:18h

El diputado nacional del Partido Popular por Guadalajara, Antonio Román, ha valorado el día de ayer en el que se conoció el acuerdo entre el Partido Socialista y las fuerzas independentistas para la investidura de Sánchez como “un día triste y, probablemente histórico, por la presentación de un acuerdo que es absolutamente inmoral, ilegal y perjudicial para los españoles y para los vecinos de Guadalajara”. Se trata de un acuerdo, “que vuela el marco de convivencia que nos dimos entre todos hace 45 años con la aprobación de la Constitución Española y las cesiones que, por parte de todas las fuerzas políticas, se realizaron para conseguir un marco de convivencia en el que todos nos encontráramos identificados”. “Ese fue el espíritu de la Transición”, ha incidido Román, “un espíritu que fue asumido y firmado por los representantes políticos que provenían del Partido Comunista, de la Unión de Centro Democrático, del Partido Socialista, de Alianza Popular o de fuerzas nacionalistas”.



El parlamentario nacional ha manifestado que “ayer el Partido Socialista de Pedro Sánchez escenificó la rendición ante las exigencias de los independentistas y asumió como propio el relato que defiende esta fuerza minoritaria”. “Siete votos son los que ha hecho que el Partido Socialista Obrero Español entierre su tradición constitucionalista y ahora es Pedro Sánchez el que se pone al frente del procés”, ha apuntado Antonio Román recalcando que “en el acuerdo privilegian a unos ciudadanos respecto a otros y se asume que no cometieron delito aquellos que fueron contra las leyes y cometieron un golpe de Estado; un acuerdo que rompe la solidaridad interterritorial entre las regiones de España y entre los españoles, un acuerdo en contra de la separación de poderes, base de nuestra democracia”.



Además, “se pone en entredicho la actuación de los jueces y que a partir de ahora podrá ser juzgada por el poder político. Niega el Estado de Derecho y se acepta la propuesta de que una parte de España decida su autodeterminación sin contar con la soberanía nacional de toda España”, ha dicho Antonio Román.



Román: “El PP va a responder desde el punto de vista institucional, legal, político y social”



Con ello, a juicio de Román, “el Partido Socialista ha desaparecido porque ha cedido a todas las exigencias del independentismo, y este ha ganado”, por ello, “Guadalajara y España es un clamor, un clamor de indignación y crítica contra el acuerdo del Partido Socialista, desde asociaciones judiciales, fiscales, abogados, inspectores de trabajo e incluso destacados militantes del Partido Socialista”.



Pero, ha advertido, “el Partido Popular no se va a quedar parado, la democracia debe reaccionar, todos debemos reaccionar en defensa de la democracia española sin distinción de ideología ni de partidos porque no podemos consentir el pasado de una democracia occidental a un sistema con tintes totalitarios semejante a los regímenes bolivarianos que ocurren en nuestros países hermanos de Iberoamérica”. Así, “el PP va a responder desde el punto de vista institucional, legal, político y social”, ha apuntado.



En esta respuesta social, ha continuado en rueda de prensa Antonio Román, “creemos que hay cada vez más motivos para acudir a la movilización de este domingo día 12 a las 12:00 horas del mediodía, aquí en este mismo punto en la plaza de Santo Domingo y que, bajo la convocatoria del Partido Popular, y de una forma pacífica y democrática, va a decir no a estos acuerdos que convierten a Guadalajara y a Castilla-La Mancha en territorios de segunda categoría; acuerdos que consagran la desigualdad entre los españoles y que hacen que un independentista tengan más derechos que un vecino de Guadalajara, que hacen que con los impuestos del vecino de Guadalajara paguemos la deuda de la mala gestión de Cataluña y de la fiesta independentista para que Sánchez siga en La Moncloa”.



“Alberto Rojo es un diputado silente, no defiende los intereses mayoritarios de los vecinos de Guadalajara”



Y ante esto que está ocurriendo, el diputado nacional del PP se ha preguntado “qué tiene que decir el diputado socialista por Guadalajara, Alberto Rojo, que todavía no ha opinado al respecto”. “Es un diputado silente”, ha dicho Román, “y ese silencio nos dice que está de acuerdo con que paguemos desde Guadalajara la deuda de la mala gestión de Cataluña, que ahora está de acuerdo con la amnistía cuando hace dos años en el Ayuntamiento de Guadalajara votaba en contra de los indultos a los políticos presos por incumplir la ley en los últimos años”. Por ello, “políticos como Alberto rojo no representan dignamente a la provincia de Guadalajara. Ha sido un mal gestor en el Ayuntamiento de Guadalajara, nunca ha engañado con su política económica y ahora ahí están los datos ofrecidos por el concejal de Hacienda del Ayuntamiento”.



Para Antonio Román “lejos de defender los intereses mayoritarios de los vecinos de Guadalajara y principios de igualdad, solidaridad, separación de poderes y justicia, que antes aceptaba el Partido Socialista con los propios, el señor Rojo solo defiende el interés de Pedro Sánchez de permanecer en La Moncloa a costa de perjudicar, entre otros, a los vecinos de Guadalajara”. “Todavía está a tiempo de rectificar, algunos dirigentes del Partido Socialista han dicho que desde el Partido Popular apelamos al transfuguismo y que el transfuguismo es corrupción. Yo les digo que apelamos a la coherencia, a mantener los principios por encima de los intereses y que corrupción es decir una cosa a los ciudadanos y hacer lo contrario”.