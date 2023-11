El PP insta a Page dejarse de tanta “palabrería hueca” para no perder inversiones como la de Repsol en Puertollano

domingo 05 de noviembre de 2023 , 18:33h

La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular, Lola Merino, ha instado al presidente regional, Emiliano García-Page a actuar y dejarse de tanta “palabrería hueca” porque está en juego grandes inversiones como la de Repsol en Puertollano.



Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación en Puertollano, donde Merino ha insistido a Emiliano García-Page a defender las inversiones de las empresas que apuestan y que invierten en Castilla-La Mancha, ya que generan empleo para muchos vecinos, subrayando que los políticos “son lo que hacen y no lo que dicen”.



Merino ha advertido que “el nuevo pacto que ha anunciado Sánchez con los comunistas de Sumar lleva consigo seguir imponiendo el impuesto a las energéticas por lo que el consejero delegado de Repsol ha puesto sobre la mesa paralizar todas las inversiones en infraestructuras que tienen previsto hacer en España”, ha informado el PP en nota de prensa.



“Ha llegado un momento en el que se está tocando el bolsillo y la economía de municipios como Puertollano y eso no puede ser. El pacto con Sumar recoge esa fuerte presión contra las empresas españolas y puede suponer que en Puertollano Repsol deje de invertir 70 millones de euros en proyectos de economía circular con lo que se llevará por delante muchos puestos de trabajo, la renta de muchas familias y la economía de este municipio”, ha añadido.



Y todo empieza, según Merino, “por pedir a sus diputados socialistas castellanomanchegos que no aprueben la ley de amnistía, y que no perdonen la deuda de 15 mil millones de euros a los independentistas porque la tendremos que pagar todos los españoles”.



Por su parte, el vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, también se ha mostrado molesto por el “daño irreparable” que se está haciendo al municipio de Puertollano, donde se han puesto en “stand by” las futuras inversiones de la planta Repsol porque han considerado que “sus inversiones no tienen un marco regulatorio estable y previsible, como el que plantea el futuro Gobierno de Sánchez con filo-etarras, comunistas, independentistas vascos y catalanes”.



“La ciudad de Puertollano y su economía no está en estos momentos para que se paralice. Y no tengo que decirles a ustedes lo importante que es Repsol para Puertollano y su comarca”, ha añadido.