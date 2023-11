La temperatura mínima este jueves en Atienza será de 4°C y la máxima podría alcanzar los 12°C, el cielo estará cubierto de nubes con probabilidad de lluvia, se esperan vientos muy fuertes de hasta 72 km/h de dirección oeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Lluvias y fuertes rachas de viento de hasta 87 km/h este jueves en Guadalajara que está en ALERTA NARANJA por fuertes vientos

Este jueves amanecerá a las 7:41 y anochecerá a las 18:11, las temperaturas estarán entre 7°C y 14°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento podría ser fuerte con una velocidad de 87 km/h y de dirección suroeste

jueves 02 de noviembre de 2023 , 07:37h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos disminuyendo a intervalos nubosos, con lluvias y chubascos tendiendo a remitir al final del día, que podrán ser más intensos en los sistemas Ibérico y Central.



La cota de nieve irá en descenso por la tarde hasta alcanzar entre 1.200 y 1.500 metros en la mitad norte y entre 1.500 y 2.000 metros en el resto. Las temperaturas mínimas, que se alcanzarán al final del día, en general en descenso ligero, más acusado en zonas de montaña; y las máximas permanecerán sin cambios significativos.



Habrá heladas débiles y aisladas en la Ibérica y el Sistema Central. Los vientos soplarán moderados de componente oeste con intervalos de mayor intensidad durante las horas centrales del día y rachas muy fuertes en toda la Comunidad, que podrán ser huracanadas en zonas expuestas de montaña.



Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19ºC en Albacete, entre 9 y 17ºC en Ciudad Real, entre 6 y 14ºC en Cuenca, entre 7 y 14ºC en Guadalajara y entre 7 y 17ºC en Toledo.



La borrasca "de alto impacto" Ciarán ya azota la Península con vientos de 100 km/h, lluvias, nieve y un temporal marítimo "duro".-



Después de una noche de Halloween y una jornada de Todos los Santos en las que el temporal se centró en la cornisa cantábrica, la borrasca Ciarán ha comenzado a extenderse por la Península. Este fenómeno considerado de "alto impacto" por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llegará hasta Baleares.



A partir de este jueves el fuerte temporal dejará cielos nubosos, lluvias, nevadas en las montañas, rachas de viento de hasta 110 km/h, descenso de las temperaturas mínimas e incluso temporal marítimo "duro" que seguirá afectando sobre todo a Galicia, otras zonas del norte y Pirineos. Por el contrario, Ciarán tendrá menor impacto en el sur, en el área mediterránea, y en Canarias, donde se registrarán intervalos nubosos con alguna precipitación débil en el norte de las islas. El temporal no afectará al sureste peninsular, según el informe de la Aemet.



El viento será el principal protagonista de la jornada. Se adentrará por el noroeste con fuertes rachas superiores a 70 km/h de forma bastante generalizada y llegará a alcanzar los 90 km/h en amplias zonas del norte, interior peninsular y Baleares. Estas podrán superar incluso los 100 km/h en zonas altas y en puntos del litoral cantábrico y zonas del este y sureste. Los primeros coletazos de Ciarán ya dejaron este miércoles ráfagas de casi 140 kilómetros por hora en Cedeira (A Coruña) y Muras (Lugo). En este contexto, desde la madrugada está activado el aviso rojo en el litoral de A Coruña, según la Xunta.



Estas rachas de viento irán asociadas a lluvias localmente fuertes y ocasionalmente acompañadas de tormentas. Estos chubascos se van a producir en las cuatro provincias gallegas, dejando hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. También pondrán en alerta a Huesca, Jaén, León, Guipúzcoa o Lérida.



Olas de hasta ocho metros de altura



Durante el jueves también habrá un temporal marítimo duro, en especial en el litoral de Galicia y del Cantábrico. En esta zona se ha activado la alerta amarilla por olas que superarán los ocho metros de altura.



Por su parte, en las áreas del Mediterráneo comprendidas entre Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Ceuta y Melilla también se han activado los avisos de riesgo por fenómenos costeros. En ellas se podrán llegar a alcanzar los cinco metros de altura por oleaje.



Descenso de las temperaturas y nevadas



Con la entrada de esta nueva masa de aire más fría, los termómetros bajarán y con ello lo hará también la cota de nieve, situándose entre los 1.200 y 1.400 metros en la mitad norte peninsular, entre los 1.300 y 1.600 metros en el centro y noreste, y entre los 1.500 y 2.000 metros en el sur. Esto hará que en algunos sistemas montañosos se puedan esperar la llegada de las primeras nevadas de la temporada.



Las temperaturas mínimas descenderán en la mitad noroeste peninsular, marcando 7 ºC en zonas de Castilla y León y 9 ºC en Galicia, y se registrarán heladas en los Pirineos. En cuanto a las máximas no habrá grandes cambios, siendo las más altas en Valencia con 25 ºC y en Murcia y Sevilla con 23 ºC.



¿Cómo afectará la borrasca Ciarán al fin de semana?

La Aemet ha avanzado asimismo que en los próximos días, al igual que en las últimas semanas, se seguirá bajo la influencia de sucesivas borrascas atlánticas con sus frentes asociados.



De esta manera, la influencia de Ciarán continuará el viernes, dejando una atmósfera inestable y chubascos, aunque más dispersos y menos intensos que el día anterior. Estos afectarán a buena parte de la Península y a Baleares, pudiendo ser localmente fuertes con tormentas y granizo en el tercio norte, sobre todo en el litoral cantábrico.