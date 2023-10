Jazz, flamenco tradicional y flamenco con reguetón en los Teatros del Canal del 1 al 3 de noviembre en Madrid

El flamenco tradicional de Juan Carrasco Rodríguez 'Juañarito' y los sonidos flamencos que se diluyen en el reguetón de Al-Blanco protagonizan dos de los tres conciertos que se celebran del 1 a 3 de noviembre dentro del programa musical de la Sala de Cristal de Teatros del Canal

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 28 de octubre de 2023 , 17:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El flamenco tradicional de Juan Carrasco Rodríguez 'Juañarito' y los sonidos flamencos que se diluyen en el reguetón de Al-Blanco protagonizan dos de los tres conciertos que se celebran del 1 a 3 de noviembre dentro del programa musical de la Sala de Cristal de Teatros del Canal --Canal Flamenco, Canal Jazz y Canal Urbano--, mientras que Tara Lowe y Sean Clapis Quartet se unirán en un apasionante proyecto de jazz vocal.



En su recital del 1 de noviembre, Juañarito estará acompañado por la guitarra Pepe Torres, madrileño del castizo barrio del Rastro, según informa la organización a través de un comunicado. Con 29 años, el cantaor de Jerez de la Frontera forma parte de una familia flamenca de solera.



Hijo de Juañares y Chelo Pantoja y sobrino de José Mercé, Manuel Sordera y Terremoto, vivió desde niño el ambiente flamenco dentro y fuera de los escenarios. Aún adolescente, comenzó su carrera profesional en Casa Patas a los 16 años y un año más tarde realizó una gira internacional con la compañía de Antonio Gades.



Exconcursante del programa 'La Voz' con amplia carrera televisiva, Juañarito ha trabajado con artistas de reconocido prestigio como Estrella Morente, Isabel Pantoja, Antonio Canales, Rafael Amargo, Juan Andrés Maya, María Juncal, María Toledo o Curro de Candela, entre otros.



Por su parte, la cantante galesa Tara Lowe y el guitarrista-vocalista americano Sean Clapis estrenarán el 2 de noviembre en la Sala de Cristal su proyecto de jazz vocal. El artista estadounidense une su formación de cuarteto a la voz de la intérprete británica. Ambos viven en Madrid, donde han desarrollado su música por separado.



En el concierto del Ciclo de Jazz presentan un repertorio variado que abarca desde músicos como Betty Carter o Jackie & Roy, a nuevos arreglos de sus estándares preferidos de compositores como Hoagy Carmicheal o Henry Mancini.



Acompañado por una sección rítmica con Alejandra López e Iván Alvarez, Tara Lowe & Sean Clapis Quartet ofrecerán un directo jazzístico "fresco, cercano y estimulante", subrayan. LOWE Y CLAPIS Nativa de Cardiff, Tara Lowe reside en Madrid desde 2011. Comenzó su andadura en el jazz en 2018, estudiando canto moderno y jazz vocal con Irene Shams. Fichada por el sello español Youkali Music, ha presentado en festivales de jazz por toda España su primer disco como líder, 'Hot life', con su septeto Tara & The Jazz Bombs.



Por su parte, Sean Clapis es un guitarrista, compositor y director de banda de Hartford, Connecticut. Reconocido como guitarrista dentro de la escena del jazz en Nueva York, ha actuado con artistas como Cyrille Aimée, Steve Davis, Gene Jackson, Warren Wolf o Josh Evans.



También ha grabado cuatro discos como líder y varios como acompañante y ha realizado conciertos en festivales y clubes alrededor del mundo. Acaba de publicar Paths Unfold In the Dark, su primer álbum grabado en España.



Aunque el cantaor productor y compositor malagueño Al-Blanco se encuentra inmerso en la grabación de un disco de flamenco tradicional junto al guitarrista 'El Peli', en la Sala de Cristal mostrará el viernes 3 de noviembre su cara más urbana, aquella en que el flamenco se desliza al reguetón, o el reguetón entra en el flamenco.



Este año, parte del programa flamenco de la Sala de Cristal se realiza en colaboración con la Sociedad de Artistas Intérpretes y Ejecutantes a través del programa 'AIEnRuta Flamencos'. El ciclo de jazz cuenta con la colaboración del Consejo Territorial de Madrid de la Fundación SGAE y el urbano con la colaboración de la Fundación SGAE y Urban AIE Música Viva.