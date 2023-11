El PSOE-CLM y Page siguen teniendo en su mano el futuro de España

El PP-CLM refrenda las palabras de Gamarra hacia Page y recuerda al PSOE-CLM que pueden frenar con sus votos los pactos de investidura de Sánchez

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 10 de noviembre de 2023 , 18:53h

El portavoz regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha refrendado este viernes las palabras de la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, en las que emplaza a Page a dejarse de “palabras huecas” y pase a los hechos. Además, Serrano ha recordado al máximo responsable del PSOE-CLM, Emiliano García-Page que puede frenar, con los votos de sus diputados en el Congreso, los pactos de investidura de Sánchez.



De esta forma se ha expresado el portavoz del PP en la región, que ha recordado que, lo que se está pidiendo desde su partido a los socialistas de la región, no es en ninguno de los casos transfuguismo, y ha recordado de nuevo que la petición que se hace desde el PP-CLM es la del voto en conciencia que permite el reglamento del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.



Santiago Serrano ha explicado de nuevo a los socialistas de la región que, en aplicación del artículo 33 del reglamento del GPS en el Congreso, se permite solicitar el voto en conciencia, como ya hizo, por ejemplo, Carmen Calvo.



Así, el portavoz de los populares ha recordado que, en el grupo de diputados socialistas de Castilla-La Mancha, figuran algunos cargos de extrema confianza de Page, como es el caso de su número dos, Sergio Gutiérrez, o personas tan cercanas a él como es el caso de Luis Carlos Sahuquillo, en Cuenca; Emilio Sáez, en Albacete; Gonzalo Redondo, en Ciudad Real; o Alberto Rojo, en Guadalajara.



Serrano ha insistido en la necesidad de que Page y el PSOE de Castilla-La Mancha paren la deriva de Sánchez, frenen los pactos con independentistas, y no permitan que salgan adelante las barbaridades que incluye el acuerdo con Junts, que supondrán el fin del orden constitucional, la ruptura del Estado de derecho y la fragmentación de España.



Por último, ha recordado que el PP apela a la responsabilidad del PSOE de Page a la hora de votar la próxima semana a la investidura, recuerda que, en ningún caso se trata de alentar el transfuguismo y sí de pedir el voto en conciencia. No se pide que voten al PP, pero sí que no apoyen un gobierno de Sánchez con Bildu, Junts y otras formaciones, que será tremendamente perjudicial para nuestra región.