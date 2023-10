Las temperaturas estarán este miércoles en Atienza entre 13°C y 17°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será regular con una velocidad de 32 km/h y de dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Rachas de viento de hasta 32 km/h con 14ºC de mínima y 21ºC de máxima este miércoles en Guadalajara

Este miércoles amanecerá a las 8:24 y anochecerá a las 19:32 horas, la temperatura mínima será de 14°C y la máxima podría alcanzar los 21°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será regular con una velocidad de 32 km/h y de dirección suroeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 18 de octubre de 2023 , 07:24h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, predominio de cielos nubosos con grandes claros al principio y al final del día en el sureste, con probables brumas y nieblas en zonas de montaña al principio y final del día.



Se prevén lluvias débiles dispersas y algún chubasco en zonas altas que no se esperan en el extremo sureste y que serán poco probables por la tarde.



Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en el extremo sureste y sin cambios o en ligero descenso en el resto, mientras que las temperaturas máximas irán en descenso salvo en el extremo sureste, donde se mantienen sin cambios.



Los vientos soplarán de flojos a moderados de oeste y suroeste con alguna racha muy fuerte en las sierras de Albacete.



Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 23ºC en Albacete, entre 15 y 22ºC en Ciudad Real, entre 11 y 21ºC en Cuenca, entre 14 y 21ºC en Guadalajara y entre 16 y 23ºC en Toledo.



Borrasca Babet: un 'chorro polar' impacta en España en su máxima potencia con lluvias abundantes y vientos fuertes.-



El temporal de calor atípico que ha atravesado España en las primeras semanas del otoño ya toma relevo. En los últimos días nos acompañaba una caída drástica de temperaturas, y ahora se complementarán con la llegada de varias borrascas seguidas que traerán intensas precipitaciones y fuertes rachas de viento desde el martes hasta, por lo menos, el jueves. Las masas de aire frías tocarán todos los puntos del territorio peninsular, pero se sentirán especialmente la zona noroeste.



La primera borrasca, Babet, ha llegado este martes con varios avisos por vientos.



Este miércoles se avecina un periodo de inestabilidad, aunque todavía bajo la influencia de Babet durante la mañana, donde las lluvias serán las protagonistas en muchas zonas. Será por la tarde cuando llegue una nueva borrasca atlántica, que se desplazará con gran velocidad gracias al empuje de una potente corriente en chorro zonal, especialmente palpable en el noroeste peninsular. A esta nueva borrasca se le asociarán lluvias intensas y fuertes vientos en Galicia y zonas próximas.



Para el jueves, con la borrasca del miércoles situada entre Irlanda y Galicia, se gestará un frente que, además de lluvias muy intensas y temporales de tormenta en toda la Península, de oeste a este, traerá un episodio de frío muy activo.



A pesar de la intensidad del norte durante el martes y el miércoles, las mayores acumulaciones del jueves no se situarán allí. Previsiblemente, el suroeste peninsular, la zona centro (entorno del Sistema Central) y la meseta sur anotarán hasta 200 litros por metro cuadrado. Para el final del día (jueves), el frente tocará el extremo este de la Península, aunque allí las lluvias no serán tan intensas.