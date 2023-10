El PP muestra su preocupación por los tres meses de subida del paro, el alto desempleo femenino y en jóvenes y pide soluciones urgentes al gobierno socialista de Castilla La Mancha

Lamenta que Page haya dejado en la estacada a las familias, municipios, empresarios y autónomos que se han visto afectados por la DANA de septiembre y critica las ayudas “irrisorias” aprobadas por el consejo de ministros

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 06 de octubre de 2023 , 13:03h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del área de empleo del GPP en las Cortes Regionales, Itziar Asenjo, ha mostrado su preocupación este viernes ante los tres meses consecutivos de subida del desempleo en la región; los datos por encima de la media de desempleo femenino y por la alta tasa de paro entre los jóvenes que registra Castilla-La Mancha, y ha pedido al gobierno regional que ponga en marcha medidas urgentes y rápidas para solventar la situación.



De esta forma se ha expresado ante los medios la diputada popular, que ha lamentado que Castilla-La Mancha esté presentando “claras señales de desaceleración” con la mayoría de indicadores a la cola de nuestro país, aseverando que “no puede seguir así” y es necesario iniciar un cambio de rumbo en las políticas de empleo que lleva a cabo el gobierno socialista de Page.



Asenjo ha detallado que la región ha registrado tres meses consecutivos de subida del paro, con un dato total de 131.308 personas en paro, también una subida del desempleo en las cinco provincias; además ha criticado que, desde el gobierno regional se haga bandera de la igualdad y se establezca como prioridad, cuando eso no se plasma en resultados, ya que el paro femenino está cinco puntos por encima de la media nacional, que ya de por sí es elevada.



Asenjo ha añadido además que, nuestra tierra, lidera ránkings como la brecha salarial o como el de las comunidades autónomas donde menos jóvenes pueden emanciparse. Precisamente sobre el empleo en jóvenes, ha mostrado su preocupación por el desempleo juvenil, lo que hace ver que no es una prioridad para el gobierno del PSOE, explicando también que el número de contratos fijos discontinuos aumenta de manera preocupante y que los contratos a tiempo parcial también cuentan con un elevado número.



Sobre la contratación, ha afirmado que, si es cierto que ha subido en este último mes, su evolución es peor en términos interanuales, al igual que ocurre con la afiliación, que ha descendido en 542 personas, mientras que la media española ha crecido. Descensos como el registrado en el número de autónomos.



La diputada del PP por la provincia de Guadalajara, ha detallado que, se trata de unos datos de empleo maquillados gracias a los trabajadores fijos discontinuos, una práctica habitual en el gobierno socialista de Page, que también se dedica a maquillar las listas de espera sanitarias, y ha pedido a los gobernantes de la región que no maquillen datos, que sean objetivos y ofrezcan la realidad, para poder tomar las medidas adecuadas a lo que está ocurriendo. Añadiendo además que gestionar no es seleccionar los datos que más nos interesan y venderlos como un éxito, es algo mucho más serio que eso.



Itziar Asenjo ha hecho referencia a datos como la creación y atracción de empresas, sobre la que la consejera dice que no para de crecer, sin hacer referencia a que, en el año 2022, Castilla-La Mancha fue de las siete regiones que menos empresas creó, además ha dicho que somos la tercera región con más presión fiscal, con una de las calidades de vida más bajas, el gasto medio está a la cola y hay menos capacidad de consumo, cerrando con un preocupante dato, como es que nuestra tierra sea líder en siniestralidad laboral.



Asenjo ha aprovechado, para solicitar al gobierno que complemente su ley de despoblación con otro tipo de medidas, ya que hasta ahora se ha demostrado que es una ley insuficiente para frenar el éxodo de los pueblos. Así, ha pedido incentivos a la natalidad, fomento de la formación profesional y el empleo, además de garantizar la prestación de los servicios.



Más de 1.000 millones de euros sin ejecutar en Fondos Europeos



La portavoz en empleo del GPP ha advertido, además, del dato de dinero proveniente de Fondos Europeos que el gobierno de Page tiene sin ejecutar, que es de 1.000 millones de euros, recordando que el plazo para ello es el próximo 31 de diciembre, una gestión nefasta de estos fondos por parte del PSOE, que ya ha sido denunciada.



Además, ha aprovechado para poner de manifiesto su disconformidad con la forma en la que el PSOE, tanto en el gobierno nacional como en el regional, ha llevado a cabo la ayuda prestada a los afectados por la DANA, ya que ha provocado la pérdida de vidas, además de daños materiales irreparables con gente que ha perdido sus casas o sus empresas. Para esto, las ayudas del consejo de ministros han sido “irrisorias”, y desde el PP se ha reiterado la necesidad de aprobar en las Cortes ayudas urgentes para familias, municipios, autónomos y empresas. Ha concluido mostrando su perplejidad ante la decisión del gobierno de Page de dejar en la estacada a los afectados por esta catástrofe natural.



Por último, la diputada autonómica ha detallado como, a lo largo de la presente legislatura, debemos presenciar como Castilla-La Mancha abandona el vagón de cola a nivel nacional, siendo fundamental para ello que se implementen políticas para resolver los serios problemas que sufrimos. Todo ello no será posible sin un importante cambio de rumbo en las políticas. Para eso, Asenjo, junto al GPP, se ha mostrado a disposición del gobierno para sumar esfuerzos, con una oposición constructiva y estando muy pendientes de que los socialistas cumplan con lo que prometen.