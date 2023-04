Núñez avanza que su acuerdo con Madrid y Andalucía supondrá la recuperación del Convenio Sanitario, la mejora del transporte o la potenciación del deporte en Guadalajara

En declaraciones a los medios en Guadalajara, junto a la candidata a la Alcaldía, Ana Guarinos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 11 de abril de 2023 , 17:15h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado que el Eje de Crecimiento del Sur de Europa entre Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Andalucía supondrá la recuperación del Convenio Sanitario, la mejora de las comunicaciones y del transporte, la convergencia fiscal y burocrática o la potenciación del deporte en Guadalajara.



Así lo ha indicado Núñez, en declaraciones a los medios de comunicación en Guadalajara, junto a la candidata a la Alcaldía de la ciudad, Ana Guarinos, donde ha señalado que este proyecto convertirá a la ciudad y al Corredor del Henares en un “lugar atractivo, estratégico y competitivo en Europa”, ya que contendrá una “separata exclusiva para estas zonas”.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha destacado que la mejora de la sanidad “es urgente”, por lo que su Gobierno pondrá en marcha de manera global el Hospital de Guadalajara, que fue inaugurado, pero “que meses después no se puede utilizar”. “Vamos a poner en funcionamiento un apartado concreto en este Eje de Crecimiento del Sur de Europa para recuperar el Convenio Sanitario con Madrid, para que los vecinos de Guadalajara tengan libertad de elegir la atención sanitaria que en cada momento necesiten”, ha dicho.



Núñez ha añadido que este acuerdo también contempla la mejora en las comunicaciones y el transporte entre Guadalajara y la Comunidad de Madrid, así como una firme apuesta por bajar los impuestos y reducir burocracia.



Además, ha destacado que su Gobierno, junto al Ayuntamiento liderado por Guarinos, recuperará la senda del deporte como un elemento dinamizador y vertebrador de la conexión con Madrid.



“Guadalajara y el Corredor del Henares son zonas con una gran capacidad de crecimiento, de vanguardia y de liderazgo. Madrid no es un enemigo, Madrid es un aliado para Guadalajara”.



Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos, ha aseverado que los guadalajareños merecen una sanidad de calidad, algo de lo que hoy carecen. “Además, los que están al frente del Ayuntamiento nos mienten en este tema y no defienden la sanidad”.



Así, ha afirmado que “no es normal” que en el Hospital de Guadalajara “una persona para operarse de la cadera tiene que esperar entre 3 y 4 años, para una consulta en el traumatólogo un año y medio o que los ciudadanos de Guadalajara tengan sean de los que más tiempo tienen que esperar porque las listas de espera sanitarias son las segundas peores, solo por detrás de Toledo”. Además, las consultas externas se han duplicado y las listas de espera se han multiplicado en 6.000 personas, con un nuevo hospital “que no es capaz de arrancar”.



Sobre esta última cuestión, Guarinos ha recordado que el Hospital “sigue cerrado al público, a excepción de las urgencias”. Igualmente, según ha denunciado en los últimos días se conocía que hay “un problema importante con las camillas, pues estas no entran en los ascensores”.



“Estamos en manos de personas que no saben gestionar, de gobiernos que construyen trenes que no entran por los túneles y que construyen hospitales en los que las camillas no cogen en los ascensores” y, ante esto, el alcalde socialista de la ciudad, Alberto Rojo, “no puede callar y hacer seguidismo a Page”.