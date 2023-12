Redondo tacha de “pasota” al Gobierno de Page ante los datos económicos que sitúan a la región como la primera en inflación y una de las últimas en renta per cápita

Castilla-La Mancha está situada como la cuarta región más pobre y con peor nivel de vida de toda España

sábado 16 de diciembre de 2023 , 18:45h

El diputado regional responsable del área económica del Grupo Parlamentario Popular, Nacho Redondo, ha calificado este sábado de “pasota” al gobierno socialista de Emiliano García-Page ante los datos económicos conocidos durante la semana que sitúan a Castilla-La Mancha como la primera en inflación y una de las últimas en renta per cápita.



De esta forma ha lamentado Redondo que Page y su gobierno se dediquen a la propaganda para hacer ver una situación económica en la región que dista mucho de la que arrojan los datos. Unos datos que afirman que vivimos en la cuarta región más pobre y con peor nivel de vida de toda España. Es decir, los castellanomanchegos somos cada día más pobres.



El diputado popular ha criticado el inmovilismo del gobierno socialista ante la situación económica, que dice que pagamos más teniendo menos recursos, lo que está provocando una alarmante pérdida de poder adquisitivo, y ha resaltado que la subida de precios más importante se ha situado, desde febrero del 2021, en los alimentos y bebidas no alcohólicas, por los que estamos pagando un 31 por ciento más.



Nacho Redondo ha recordado que Castilla-La Mancha sigue siendo la región española donde más han subido los precios, sufrimos una escalada de precios un 17 por ciento mayor a la de la media nacional. Esto, unido a que vivimos en un territorio en el que el que la renta per cápita es un 19 por ciento menor a la de la media nacional nos convierte en una comunidad autónoma pobre.



¿Y qué hace el gobierno regional ante esto?, se ha preguntado el diputado del PP-CLM, “absolutamente nada”, ha lamentado. Lejos de ayudar a las familias, el Gobierno de Page se dedica a aumentar la presión fiscal. Cabe recordar que, al contrario que está ocurriendo en diversas comunidades autónomas gobernadas por el PP, en la nuestra los socialistas no han deflactado el IRPF, lo que implica una subida encubierta de impuestos.



Redondo ha afirmado que “no hay excusa para un gobierno que va a contar con unos recursos históricos por las entregas a cuenta de 2024 y la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2022”, y ha propuesto a Page y su gobierno “que copien al PP en sus medidas económicas” como son: deflactar el IRPF en su tramo autonómico y bajar el IVA a la carne y el pescado, productos de primera necesidad para las familias.



Además, Redondo ha hecho referencia a los tipos de interés, que siguen altos y hacen muy difícil la adquisición de una vivienda, por lo que el PP también propone que se recupere, de manera temporal, la deducción por adquisición o rehabilitación de una vivienda.



Finalmente, Nacho Redondo ha valorado que todos los organismos internacionales han pronosticado bajos crecimientos económicos para el año 2024, por lo que si el gobierno de Page se niega a controlar la inflación y a aceptar las medidas que propone el PP de Paco Núñez en las Cortes, el escenario al que nos enfrentamos es complejo, ya que no estaremos preparados ante lo que se viene debido a una capacidad de respuesta muy limitada.