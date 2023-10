Ciudadanos de segunda

martes 03 de octubre de 2023 , 18:02h

El pasado viernes 22 tuvo lugar el primer pleno ordinario de la nueva Diputación Provincial de Guadalajara surgida tras las elecciones municipales del 28 de mayo. Elecciones en las que VOX, fue la fuerza política que más creció. Ostentamos tres alcaldías y entramos en los equipos de Gobierno de cuatro municipios, incluida Guadalajara capital, de la que me honro ser concejal. Fruto de estos buenos resultados, doblamos el número de diputados provinciales pasando de uno a dos, siendo yo uno de ellos.



En este primer pleno, observé atónito como los dos partidos que hasta el momento han gobernado allí, PP y PSOE, PSOE y PP se dedicaban a descalificarse mutuamente en vez de adoptar una actitud constructiva para aunar esfuerzos y solventar los problemas de nuestra provincia. Que los hay, y muchos. Los unos con la prepotencia que les da su mayoría absoluta en Diputación y los otros pidiendo lo que fueron incapaces de hacer cuando gobernaron en plaza Moreno.



Decía que hay muchos problemas en nuestros pueblos, sí. En esas pequeñas localidades de la Guadalajara rural dejada de la mano de Dios, avejentada, despoblada, vaciada y vacilada por tantos años de gobiernos PP y PSOE, las dos caras de una misma moneda. Tal para cual.



Miren, soy médico de profesión, llevo más de 14 años trabajando en el SESCAM como médico de atención primaria en varias zonas rurales de nuestra provincia. Muchos pacientes de estos pueblos pueden dar fe, de que algo entiendo de sanidad y de los problemas que sufren a diario las comarcas más abandonadas por los gobiernos provincial, autonómico y nacional. Es por ese espíritu de servicio a los demás que llevo en mi sangre cubana que me metí en política, para ayudar a los guadalajareños, como he hecho en mi posición de médico de familia.



Es por ello, que pregunté al equipo de Gobierno socialista de la Diputación por los graves problemas sanitarios que llevan sufriendo hace tiempo los trece municipios que conforman la zona básica de salud de Sigüenza. Zona eminentemente rural y con una población muy envejecida.



A esta zona le corresponden cinco médicos y sólo dispone de tres. Una vergüenza y un incumplimiento flagrante de la Ley Frente a la Despoblación que garantiza la atención primaria y servicios sanitarios en el medio rural. ¿Alguien tiene aquí en cuenta la opinión de los sanitarios que allí trabajan y están afectados por esta situación?



La atención primaria agoniza y está muriendo, pero solo les preocupa a los trabajadores implicados en la sanidad y a los principales afectados, los pacientes de estos pueblos abandonados en el rincón del olvido.



Los políticos que han gobernado hasta hoy hacen leyes que ellos mismos incumplen. Se llenan la boca con palabras huecas sobre la España vaciada, lo venden a bombo y platillo en la mayoría de los medios de desinformación a su servicio y luego se ríen en la cara de los gobernados. Porque no me dirán que no tiene su gracia que, para mayor pitorreo montaron la semana pasada en Sigüenza, cito textualmente, una “Conferencia de Alto Nivel sobre la visión a Largo Plazo de las Zonas rurales 2023” del Consejo de Europa. Ese organismo que se dedica sistemáticamente a legislar contra los intereses de los ganaderos y agricultores españoles.



La alcaldesa de Sigüenza, señora Merino, dijo muy contenta que se ha escogido su localidad por “la exitosa Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha y su adecuada puesta en marcha en nuestro territorio”. Vamos, que no hay médicos en Sigüenza, pero su gestión es un ejemplo de políticas de desarrollo rural, lucha contra la despoblación y reto demográfico y la ley de sus conmilitones García-Page y Bellido es un éxito.



Eso sí, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios comunistas, terroristas y golpistas… esos ayuntamientos cuyos habitantes no tienen médicos están obligados por ese engendro de Ley de Bienestar Animal a prestar asistencia veterinaria 24 horas al día y a tener un servicio de urgencia para animales.



Que parece ser, que para los que nos desgobiernan, son más importantes que las personas.



O los 32 años, 32, se dice pronto, que los vecinos de La Toba esperan que la Junta termine una obra para arreglar y mejorar la carretera CM-1053 que les une con Jadraque. Los últimos serán los primeros, como dijo San Mateo.



Muchos guadalajareños de estas zonas agrícolas tienen la acertada sensación de que son ciudadanos de segunda. Pero por eso ha nacido y aquí está VOX. Para poner en evidencia y desterrar las viejas políticas y métodos caciquiles locales, provinciales y regionales.



Tribuna abierta de Víctor Morejón, Diputado Provincial y portavoz de la Comisión de Salud, Bienestar Social e Igualdad por el Grupo Político VOX.