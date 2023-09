Agudo defiende que se hable de la amnistía en las Cortes de Castilla La Mancha porque cada euro que Sánchez ceda a los independentistas es un euro que pierden los castellanomanchegos

Acusa a Page de esconderse tras el reglamento para no tener que votar a favor de Sánchez en las Cortes, a pesar de que sí le gusta oponerse al presidente del Gobierno frente los medios de comunicación

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 19 de septiembre de 2023 , 20:10h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha defendido que se lleve a debate la amnistía en las Cortes de Castilla-La Mancha, ya que cada euro que el PSOE ceda a los independentistas, será un euro que pierdan los castellanomanchegos.



Se ha referido así en declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha señalado que las dos proposiciones no de ley han sido presentadas por el Partido Popular en todos los parlamentos autonómicos, ayuntamientos y diputaciones donde el PP pretende, por una parte, que se posicionen contra una ley de amnistía y, por otra parte, reforzar la defensa de la igualdad de todos los españoles. Ambas PNL podrían verse afectadas ya que el pasado 7 de septiembre las Cortes Regionales aprobaron de manera unilateral un cambio en el reglamento para poder inadmitir los debates de asuntos nacionales.



Por ello, Agudo ha denunciado que si la próxima Mesa en las Cortes Regionales veta las PNL presentadas por el PP, estarán atentando contra el derecho de los diputados a hablar en la Cámara lo que ha considerado que “Sí que importa y le interesa al futuro de los castellanomanchegos”.



La dirigente popular ha sido contundente, “sabemos que Page no quiere hablar de lo que hace el presidente del Gobierno aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha, a pesar de que sí lo hace ante los medios de comunicación. Esa reforma del reglamento de las Cortes le sirve a Page como excusa para salvarse de que los castellanomanchegos no vean, cómo hemos visto la pasada legislatura en tantas ocasiones, como Page vota a favor de Sánchez cada vez que ha tenido oportunidad”.



Agudo ha subrayado que la mesa debe considerar estos dos debates porque como ahora indica el nuevo artículo del reglamento de Castilla-La Mancha estos temas son de interés fundamental para la región. “Una ley de amnistía y la desigualdad entre territorios, desde luego que perjudica a Castilla-La Mancha y desde luego que interesa a los castellanomanchegos”, y ha añadido, ¿Acaso cree Page que no le interesan a los castellanomanchegos hablar de qué les parece que Sánchez vaya a ceder todo ante los independentistas y que perjudique de esa forma a Castilla-La Mancha? Solamente hay que salir a la calle para comprobarlo”.



La secretaria regional ha puesto de manifiesto la importancia de esas negociaciones ya que cada euro que Sánchez vaya a perdonar en esa reforma de la financiación autonómica que pretende, nos va a perjudicar como región. “Cada euro que Sánchez ceda ante esos territorios que le van a dar su apoyo para un futuro Gobierno de España, va a ser un euro menos para la sanidad o la educación de los castellanomanchegos. No puede ser que un ciudadano de un territorio gobernado por los independentistas sea más que un castellanomanchego”.



“Si el partido socialista veta este debate pues estará aceptando que los castellanomanchegos seamos menos que cualquier otro ciudadano que viva en un territorio donde gobierne los socios de Sánchez. Condena a C-LM a ser una región de segunda”, ha añadido.



Desde el Partido Popular, han asegurado que van a luchar esta batalla en el aspecto político y social para evitar la desigualdad que pueden provocar esos pactos “vergonzosos” de Sánchez con los independentistas y que los castellanomanchegos salgan perdiendo y condenen nuestra tierra a ser una región de segunda.



Por último, Agudo ha hecho un llamamiento para que los castellanomanchegos acudan el próximo domingo día 24 a Madrid, al acto del Partido Popular que contará con el presidente Alberto Núñez Feijóo para defender los intereses de España, la igualdad y la libertad de los todos los españoles. Así como, “para defender los intereses de todos los castellanomanchegos que corren el riesgo y están en peligro ante las decisiones de Sánchez y del Partido Socialista con sus socios independentistas”, ha concluido.