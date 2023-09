Dos de cada tres españoles rechazan que PSOE y Junts pacten la amnistía

Solo un 29% de los votantes socialistas lo aceptaría y el 51% cree que traspasa los límites de la Constitución.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 21 de septiembre de 2023 , 07:30h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La mayoría de españoles se oponen a la amnistía. Así se desprende de una encuesta elaborada por el Instituto DYM para 20minutos, según la cual dos de cada tres entrevistados rechazarían un acuerdo entre PSOE y Junts que atendiera al requisito impuesto por los independentistas para sentarse a negociar su apoyo a una todavía hipotética investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. La condición no cala siquiera entre los votantes socialistas, que creen en su mayoría que excede los límites de la Constitución.



El 67,7% de los encuestados no es partidario de que PSOE y Junts pacten la amnistía, tal y como exige el partido independentista para prestar su apoyo a Sánchez y comparte ERC. Solo uno de cada cinco españoles aceptaría esta maniobra, una proporción similar a la que aplaudiría que dichas formaciones acordaran la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña. Esta segunda medida suscita una oposición ligeramente mayor que la amnistía por parte de los entrevistados, ya que el 69% la rechazarían.



La mayoría de españoles se oponen a la amnistía. Así se desprende de una encuesta elaborada por el Instituto DYM para 20minutos, según la cual dos de cada tres entrevistados rechazarían un acuerdo entre PSOE y Junts que atendiera al requisito impuesto por los independentistas para sentarse a negociar su apoyo a una todavía hipotética investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. La condición no cala siquiera entre los votantes socialistas, que creen en su mayoría que excede los límites de la Constitución.



El 67,7% de los encuestados no es partidario de que PSOE y Junts pacten la amnistía, tal y como exige el partido independentista para prestar su apoyo a Sánchez y comparte ERC. Solo uno de cada cinco españoles aceptaría esta maniobra, una proporción similar a la que aplaudiría que dichas formaciones acordaran la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña. Esta segunda medida suscita una oposición ligeramente mayor que la amnistía por parte de los entrevistados, ya que el 69% la rechazarían.



Los votantes del PP son los más reacios a un hipotético acuerdo entre PSOE y Junts que incluyera la amnistía o el referéndum de independencia. Solo el 6% estaría dispuesto a aceptarlo, frente al 8,8% y al 7,3% del electorado de Vox que apoyaría respectivamente la medida de gracia y la consulta popular. En el polo opuesto se sitúan los votantes de Sumar: el 45,8% acogería con agrado un pacto sobre amnistía y el 37,8% la convocatoria de un referéndum de independencia.



Por su parte, solo el 28,6% de los electores socialistas se muestran partidarios de un acuerdo que incluya la amnistía para los políticos catalanes condenados por el procés, una proporción ligeramente superior a la que apoyaría incorporar al hipotético pacto la convocatoria de una consulta popular sobre la independencia de Cataluña. De hecho, la mitad de los votantes del PSOE (51,3%) considera que no se puede atender ninguna de esas dos peticiones dentro del marco de la Constitución, frente a un 30,7% que cree que sí es posible.



El electorado de Sumar ve más factible pactar la amnistía o el referéndum de independencia dentro de los límites constitucionales: el 37,4% opina que es viable. Sin embargo, incluso entre aquellos que respaldaron a Yolanda Díaz en las pasadas elecciones del 23 de julio predomina la idea de que un acuerdo en estos términos traspasaría el marco de la Constitución (44,2%), un planteamiento compartido por el 82,9% de los votantes del PP y el 84,2% de los de Vox. En el conjunto de la población, el 63,3% de los entrevistados considera que las peticiones del independentismo no tienen cabida en el marco constitucional, frente a un 21,4% que opina lo contrario.



La mayoría de españoles se oponen a la amnistía. Así se desprende de una encuesta elaborada por el Instituto DYM para 20minutos, según la cual dos de cada tres entrevistados rechazarían un acuerdo entre PSOE y Junts que atendiera al requisito impuesto por los independentistas para sentarse a negociar su apoyo a una todavía hipotética investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. La condición no cala siquiera entre los votantes socialistas, que creen en su mayoría que excede los límites de la Constitución.



El 67,7% de los encuestados no es partidario de que PSOE y Junts pacten la amnistía, tal y como exige el partido independentista para prestar su apoyo a Sánchez y comparte ERC. Solo uno de cada cinco españoles aceptaría esta maniobra, una proporción similar a la que aplaudiría que dichas formaciones acordaran la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña. Esta segunda medida suscita una oposición ligeramente mayor que la amnistía por parte de los entrevistados, ya que el 69% la rechazarían.



Los votantes del PP son los más reacios a un hipotético acuerdo entre PSOE y Junts que incluyera la amnistía o el referéndum de independencia. Solo el 6% estaría dispuesto a aceptarlo, frente al 8,8% y al 7,3% del electorado de Vox que apoyaría respectivamente la medida de gracia y la consulta popular. En el polo opuesto se sitúan los votantes de Sumar: el 45,8% acogería con agrado un pacto sobre amnistía y el 37,8% la convocatoria de un referéndum de independencia.



Por su parte, solo el 28,6% de los electores socialistas se muestran partidarios de un acuerdo que incluya la amnistía para los políticos catalanes condenados por el procés, una proporción ligeramente superior a la que apoyaría incorporar al hipotético pacto la convocatoria de una consulta popular sobre la independencia de Cataluña. De hecho, la mitad de los votantes del PSOE (51,3%) considera que no se puede atender ninguna de esas dos peticiones dentro del marco de la Constitución, frente a un 30,7% que cree que sí es posible.



El 63,3% de los españoles cree que no se puede pactar la amnistía en el marco de la Constitución.El 63,3% de los españoles cree que la amnistía no cabe en la Constitución.Henar de Pedro



El electorado de Sumar ve más factible pactar la amnistía o el referéndum de independencia dentro de los límites constitucionales: el 37,4% opina que es viable. Sin embargo, incluso entre aquellos que respaldaron a Yolanda Díaz en las pasadas elecciones del 23 de julio predomina la idea de que un acuerdo en estos términos traspasaría el marco de la Constitución (44,2%), un planteamiento compartido por el 82,9% de los votantes del PP y el 84,2% de los de Vox. En el conjunto de la población, el 63,3% de los entrevistados considera que las peticiones del independentismo no tienen cabida en el marco constitucional, frente a un 21,4% que opina lo contrario.



Las posibles consecuencias

Más allá del encaje legal, la mayoría de los encuestados cree que un hipotético acuerdo entre PSOE y Junts que incluyera la medida de gracia para políticos catalanes aumentaría la tensión en la sociedad catalana (46,9%) y, particularmente, en la española (58,6%). En concreto, son los votantes de Vox y PP quienes piensan en mayor medida que la amnistía recrudecería el clima social: un 72,4% y un 67,6% respectivamente considera que la situación actual empeoraría en Cataluña y un 79,6% y 74,7% opina que la tensión aumentaría en toda España.



En cambio, el electorado del PSOE se encuentra más divididos a la hora de valorar las posibles consecuencias sociales de una hipotética amnistía, decantándose por pensar que las tensiones disminuirían en Cataluña y crecerían en el resto de España. De este modo, el 46,8% de los entrevistados que respaldaron a Pedro Sánchez el pasado 23 de julio considera que la situación mejoraría en la comunidad presidida por Pere Aragonès, mientras que un 47,3% cree que el clima se recrudecería en el resto del país. Por su parte, los votantes de Sumar son los más optimistas sobre los beneficios de la amnistía para aliviar las tensiones tanto en Cataluña como en el conjunto de España. Así lo creen el 54,4% y el 44,6% respectivamente.



Además, el 60% de los encuestados opina que pactar la amnistía supondría un debilitamiento del Estado español, frente a un 20,8% que cree lo contrario. Se trata de un pensamiento compartido de forma mayoritaria entre el electorado de todos los partidos, a excepción del de Sumar, que se encuentra dividido: un 36,9% piensa que desgastaría al Estado, mientras que un 39,2% sostiene que lo fortalecería. En cambio, el 46,6%, 81,6% y 85,7% del electorado de PSOE, PP y Vox respectivamente afirma que el Estado español saldría perjudicado.



Respecto a la voluntad de Junts de renunciar a alguna de sus pretensiones para alcanzar un acuerdo con el PSOE que posibilite la investidura de Sánchez, la mitad de los encuestados no ve al partido de Carles Puigdemont dispuesto a dar su brazo a torcer, frente a un 26,5% que sí piensa que es posible que los independentistas abandonen alguna de sus exigencias. Los electores de PSOE y Sumar son los más optimistas: el 46,1% y el 40,6% creen que Junts está dispuesto a ceder.