El Alba disfruta mientras hace disfrutar, gran triunfo en casa con tres grandes goleadores

En una vibrante noche de fútbol en el estadio ‘Carlos Belmonte’, el Albacete Balompié consiguió su tercera victoria consecutiva en casa al imponerse 3-1 frente al FC Andorra

domingo 01 de octubre de 2023 , 12:21h

El Albacete Balompié ya se ha acostumbrado a vivir noches mágicas en casa. Ya se ha acostumbrado a contar con más de diez mil locos en las gradas y ya se ha acostumbrado a ganar como local. Y no tiene nada de rutina. Es un trabajo constante, incansable y abnegado.



A lo que también se ha acostumbrado la hinchada es a los inicios eléctricos. El Belmonte se vuelca sobre campo rival. Once en el verde y cada vez más en la grada. Como un taladro que profundiza, insiste y deja marca hasta que rompe la piedra. Y la de hoy era una gran piedra de toque.



Al toque y de cabeza, el Albacete se plantaba ante el arco rival. Escriche, Juanma, Quiles o Fuster probaron suerte. Pero la noche que en ese momento caía sobre Albacete pedía magia y Fuster se la dio. Un jugador en su prime que hizo un gol para guardar en vídeo.



El ’10’ agarró la bola, miró al arco rival con el descaro del que solo tiene ojos para la red y la clavó en un lugar inalcanzable. 1-0 y el Belmonte levitaba con su mago. Pero el equipo no evitaba la bola, buscaba el segundo a base de frenar las acometidas andorranas, una escuadra con buen pie y mejor control.



Pero el Albacete estaba descontrolado. Tanto, que su lateral zurdo, tras intentar marcar de rabona, penetró de nuevo en área rival para doblar la ventaja.



La segunda parte fue viva y emocionante. Una ruleta de emociones en los que, pese a recibir gol en contra, el Albacete se llevó el bote. Y lo hizo con traca final. En el descuento, como en Santander, Higinio vio puerta y ató con lazo un triunfo que es un regalo para toda la familia albacetista.