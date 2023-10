Al menos siete muertos en un incendio en una discoteca en Murcia

domingo 01 de octubre de 2023 , 12:27h

Al menos siete personas han muerto en un incendio ocurrido en una discoteca de Murcia. El suceso se produjo en torno a las 6:00 de la mañana en la sala Teatre, en la zona de Atalayas, al este de la ciudad.



Tal y como confirma el 112 de la Región de Murcia, sobre esa hora se recibió el aviso y cuando llegaron las primeras dotaciones de bomberos, y ante la magnitud del fuego, solicitaron la presencia del helicóptero de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, que finalmente no ha intervenido.



La Policía Local cerró el acceso a la zona y la cercana Carretera de Alicante fue cortada. Además, se dieron cita efectivos del 061 que en un primer momento informaron de cuatro heridos por inhalación de humos. Son dos mujeres de 22 y 25 y dos hombres de 41 y 45 años.



Cuando los bomberos sofocaron las llamas, ya entrada la mañana, accedieron al interior de la discoteca, donde encontraron seis cadáveres. Según el 112, los bomberos sospechan que pueden encontrarse aún más.



Al parecer, en la discoteca se estaba celebrando un cumpleaños con 20 participantes, de los que ocho no se tiene noticia.



Al lugar de los hechos se traslada el vicepresidente de la Comunidad y consejero de Emergencias, José Ángel Antelo.



Según el diario La Opinión de Murcia, la primera hipótesis es que el fuego pudo haberse producido por un cortocircuito en los focos de la discoteca, tras lo que el fuego se habría propagado con gran rapidez.



Tal y como recoge este medio, el techo de la discoteca ha colapsado y se ha derrumbado por completo cuando los bomberos llevaban ya una hora trabajando en el lugar de los hechos.



Según el diario La Verdad de Murcia, el incendio ha afectado no solo a la discoteca Teatre, sino también a las aledañas Golden y Fonda.



Según confirmó el alcalde de Murcia, José Ballesta, el cercano Palacio de los Deportes de Murcia se ha habilitado para dar servicio a las unidades de emergencias y para dar apoyo psicológico a familiares y amigos de las víctimas.



Además, el Ayuntamiento de Murcia ha declarado tres días de luto oficial en la ciudad y se ha suspendido toda la agenda municipal para este domingo.