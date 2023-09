El portavoz del Grupo Popular, Román García, ha afirmado que “es de justicia e igualdad de oportunidades” que los pueblos que no fueron beneficiarios en la anterior convocatoria, puedan beneficiarse en esta; como así lo prometió el diputado de Obras

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Román García, ha informado hoy en rueda de prensa de la propuesta que su grupo llevará al pleno de este viernes relativa a la aprobación de una nueva convocatoria del plan de ayudas para la realización de obras municipales en 2023. Tal y como ha explicado García, dichas ayudas “irían destinadas específicamente a los ayuntamientos de la provincia inferiores a 20.000 habitantes que no pudieron ser beneficiarios de este programa de subvenciones en el pasado año, dotando las cantidades oportunas en el presupuesto para tal fin”.



“Se trata de una cuestión de justicia e igualdad de oportunidades, y en el Grupo Popular vamos a seguir insistiendo hasta conseguir que se atienda a los ayuntamientos a los que se les prometió un nuevo Plan de Obras Municipales”, ha dicho Román García, al hilo de las declaraciones del diputado de Obras, David Pardo, que el pasado 26 de octubre reiteró públicamente “la intención del equipo de Gobierno de sacar una nueva edición de esta convocatoria en 2023, a la que no podrán concurrir los ayuntamientos que ya han resultado beneficiarios en 2022”.



Por todo ello, la propuesta viene motivada a raíz de las declaraciones del presidente de la Diputación durante el acto de Recepción de Alcaldes y Concejales el pasado 9 de septiembre, cuando anunció una nueva convocatoria del Fondo de Inversiones Municipales para todos los municipios de la provincia de hasta 20.000 habitantes, pedanías y EATIM durante este año. Dicho programa de ayudas, según se dio a conocer, se distribuirá a los ayuntamientos en función de su población con una cantidad reservada para cada municipio menor de 1.000 habitantes, pedanías y EATIM, otra distinta para municipios cabecera de comarca y otra para los municipios de hasta 20.000 habitantes.



Según ha aseverado el portavoz del Grupo Popular, y tal y como figura en la propuesta presentada, “se entiende que dicha convocatoria viene a sustituir aquello que el Gobierno Provincial manifestó en noviembre de 2022 cuando, interpelado insistentemente tanto por el Grupo Popular como por decenas de alcaldes de la provincia, se comprometió a aprobar un nuevo Plan de Obras Municipales para atender a todos los ayuntamientos, casi doscientos, que se habían quedado fuera de las ayudas convocadas el año pasado y en las que se utilizó como único criterio el orden de entrada de las solicitudes”. Por tanto, ha añadido, “se pone de manifiesto el incumplimiento de ese compromiso, quedando patente que no habrá una nueva convocatoria de las ayudas aprobadas en 2022 para todos aquellos municipios que no pudieron ser beneficiarios debido a la negativa del Gobierno a ampliar el crédito para ello”.



Román García, que ha comparecido hoy acompañado por los diputados provinciales Alberto Cortés y Concha Casado, ha señalado también el “perjuicio” causado para los ayuntamientos que no pudieron tener acceso a la convocatoria de 2022, pues “redactaron proyectos, crearon expectativas de inversión y presentaron solicitudes para una convocatoria que resultó después no satisfacer las necesidades a las que se había comprometido atender”. A cambio, ha apuntado, “prefieren otorgar de nuevo, por tercera vez, 300.000 euros a 10 cabeceras con el FIM, es decir, pueblos de mayor entidad, en lugar de realizar un reparto más equitativo en beneficio de los pueblos de menor capacidad”.