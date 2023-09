La temperatura mínima será este martes en Atienza de 10°C y la máxima podría alcanzar los 21°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será flojo de unos 15 km/h y dirección suroeste

Hasta los 12ºC de mínima bajarán los termómetros este martes de septiembre en Guadalajara

La temperatura mínima será este martes en Guadalajara de 12°C y la máxima de 24ºC. El cielo estará parcialmente nuboso, el viento será flojo con una velocidad de 9 km/h y de dirección oeste

martes 19 de septiembre de 2023 , 07:23h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, y algunas bajas en el sureste a primeras horas, aumentando en horas centrales la nubosidad de evolución en el este y en zonas altas del oeste y hasta nuboso o cubierto en Albacete, Cuenca e incluso en el este de Ciudad Real.



Habrá chubascos y tormentas en el sureste que serán localmente fuertes en el sur de Albacete y probables en el resto de Cuenca, en la Ibérica de Guadalajara y en el extremo sureste de Ciudad Real.



Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios o irán en ligero ascenso en el sureste y sin cambios o en descenso en general ligero en el resto. Las temperaturas máximas en descenso extremo en el sureste y en aumento en el resto que será ligero o sin cambios en el sureste de Cuenca y en el nordeste de Albacete. Soplará viento flojo variable predominando la componente sur en la mitad oriental desde el mediodía.



Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25ºC en Albacete, entre 14 y 23ºC en Ciudad Real, entre 10 y 24ºC en Cuenca, entre 12 y 24ºC en Guadalajara y entre 15 y 26ºC en Toledo.



Una NUEVA DANA llega este martes por el suroeste con lluvias, chubascos y tormentas que serán localmente fuertes en el sureste.-



El riesgo por lluvias y tormentas afectará este martes a buena parte del sureste peninsular, donde los chubascos podrán dejar de 15 a 20 litros por metro cuadrado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que espera una jornada marcada por algunos chubascos con granizo en distintas áreas del país y un descenso térmico de las temperaturas nocturnas en el interior peninsular.



En concreto, la AEMET ha avisado por riesgo (amarillo) de lluvias a las provincias de Albacete, Jaén, Granada, Almería, Murcia, Alicante, que también tendrán riesgo por tormentas que, en el caso de Alicante estarán acompañadas por granizo.



A primeras horas del día habrá intervalos nubosos en el extremo norte peninsular, sin descartar alguna lluvia débil en el litoral Cantábrico oriental aunque en el norte los cielos tenderán a estar poco nubosos.



Además, una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera (DANA) se aproxima al suroeste de la Península por lo que aumentará la inestabilidad y la nubosidad que dará lugar a chubascos y tormentas que se desplazarán de Melilla al sur peninsular y al cuadrante sudeste, sin descartar zonas aledañas y oeste de Baleares.



La AEMET no descarta que estas precipitaciones sean localmente fuertes o persistentes por la tarde-noche en el sudeste, sin descartar otras zonas.



En el resto de la Península predominará un día poco nuboso aunque irán creciendo nubes de evolución que podrán dar lugar a algún chubasco débiles en la Cantábrica occidental, Ibérica norte, cara norte del Pirineo y litorales catalanes. Tampoco se descartan nieblas matinales en zonas de montaña, así como calima alta en el sur peninsular y Melilla.



En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas, con posibilidad de alguna precipitación débil en las de mayor relieve, y poco nuboso en el sur.



En cuanto a las temperaturas, las mínimas bajarán en el interior noroeste, el Pirineo y en Cataluña mientras que las máximas subirán en la vertiente atlántica y descenderán en el área mediterránea. En el resto no se esperan grandes cambios.



Finalmente, los vientos soplarán del suroeste en la costa de Galicia y llegarán del este en el área mediterránea oriental. En Canarias soplarán los vientos alisios y predominarán los vientos variables en el resto.