La temperatura mínima será este viernes en Atienza de 15°C y la máxima podría alcanzar los 19°C, el cielo estará cubierto de nubes con probabilidad de tormentas, el viento será flojo de unos 13 km/h y dirección suroeste

Día de paraguas y bajada de temperaturas este VIERNES DE FERIA en Guadalajara que está en ALERTA por LLUVIAS Y TORMENTAS

La temperatura mínima será este viernes en Guadalajara de 17°C y la máxima de 25ºC. El cielo estará cubierto de nubes con probabilidad de tormentas, el viento será flojo de unos 15 km/h y dirección suroeste

viernes 15 de septiembre de 2023 , 07:26h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos con chubascos acompañados de tormenta durante la madrugada, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo en el este y sur de la Comunidad.



Por la tarde las tormentas volverán a reactivarse extendiéndose al resto de la Comunidad. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios significativos; las máximas irán en descenso. Soplará viento flojo con predominio de sur y sureste.



Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 25ºC en Albacete, entre 18 y 28ºC en Ciudad Real, entre 15 y 23ºC en Cuenca, entre 17 y 25ºC en Guadalajara y entre 18 y 27ºC en Toledo.



Media España estará este viernes en riesgo o riesgo importante por lluvias y tormentas, también Guadalajara.-



Las lluvias y las tormentas tendrán este sábado en riesgo o riesgo importante a media España, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, en Andalucía estarán en riesgo por lluvias y tormentas Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla; mientras que sólo por tormentas estará en riesgo Granada, Huelva y Jaén; y sólo por lluvias Cádiz.



En Aragón, lluvias y tormentas tendrán en aviso amarillo a Huesca, Teruel y Zaragoza y por los mismos fenómenos estarán en riesgo las Islas Baleares o, en Castilla y León, las provincias de Ávila, León, Segovia y Zamora.



En la otra Castilla, las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo también estarán en riesgo por lluvias y tormentas, que también tendrán en aviso a amarillo, en Extremadura, a Cáceres y Badajoz; en Galicia, a Lugo y Orense; a la Comunidad de Madrid; a Murcia; o a Navarra.



En riesgo importante por lluvias estarán, en Cataluña, las provincias de Barcelona, Gerona y Tarragona; y, en la Comunidad Valenciana, las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. Estas provincias de Cataluña y Comunidad Valenciana también estarán en aviso amarillo por tormentas.



Este viernes se espera que un sistema atlántico de bajas presiones afecte a la Península y Baleares, con abundante nubosidad y precipitaciones casi generalizadas, acompañadas de tormenta. Éstas se podrían dar ya desde primeras horas en el área mediterránea, desplazándose de suroeste a nordeste a lo largo del día, pudiendo ser abundantes y localmente fuertes, incluso localmente persistentes en Valencia, Alicante y litoral catalán, sin descartar Baleares.



Afectarán a gran parte del resto de la Península y serán abundantes en amplias zonas del interior centro y sur; y tienen probabilidad de ser localmente fuertes en el interior sur peninsular.



En general serán menos intensas en el resto y son poco probables en el litoral cantábrico. La AEMET no descarta precipitaciones al final del día, en el oeste de Galicia. En Canarias se esperan intervalos nubosos, con lluvias en los nortes y probables chubascos en el interior de las montañosas.



Asimismo, se esperan bancos de niebla matinales en el área mediterránea, Galicia, entorno de la Cantábrica, alto Ebro y montaña del centro. No se descarta calima en Melilla, sureste y Baleares, por lo que las precipitaciones podrían ir acompañadas de barro.



Las temperaturas mínimas aumentarán en el centro norte y sin cambios importantes en el resto, mientras que las máximas aumentarán en el Cantábrico y descenderán en gran parte del resto de la Península.



Este viernes soplará levante en el Estrecho y Alborán tendiendo a amainar, componente este en el área mediterránea oriental, sureste en el Ebro y Cantábrico oriental y tendiendo a sur en Galicia. Alisio en Canarias y flojo en el resto, predominando componente sur en horas centrales.