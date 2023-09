Las temperaturas estarán este jueves en Atienza entre 12°C y 24°C, el cielo estará muy nuboso con lluvias, el viento será flojo de unos 14 km/h y dirección este

Foto : EDUARDO BONILLA

Más nubes que ratos de sol este JUEVES DE FERIA en Guadalajara donde el mercurio llegará a los 28ºC

La temperatura mínima será este jueves en Guadalajara de 15°C y la máxima de 28ºC. El cielo estará muy nuboso, el viento será flojo con una velocidad de 7 km/h y de dirección este

jueves 14 de septiembre de 2023 , 07:23h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y de evolución diurna, con posibles chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormenta, que serán más probables e incluso localmente fuertes y acompañados de granizo en el tercio oriental y en Albacete. No se descarta calima débil en el sur y el este de la Comunidad.



Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios salvo ascensos ligeros más acusados en La Mancha, la Alcarria y valle del Tajo toledano; las máximas, sin cambios significativos. Soplará viento flojo con predominio del componente este y sureste más intenso en las provincias orientales.



Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28ºC en Albacete, entre 18 y 30ºC en Ciudad Real, entre 15 y 27ºC en Cuenca, entre 15 y 28ºC en Guadalajara y entre 18 y 30ºC en Toledo.



Las lluvias y las tormentas tendrán este jueves en riesgo a 13 provincias españolas, entre ellas Ciudad Real y Cuenca.-



Las lluvias y las tormentas tendrán este jueves en riesgo a trece provincias españolas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, en Andalucía estarán en riesgo por tormentas las provincias de Granada y Jaén, mientras que las lluvias y las tormentas tendrán en riesgo, en Aragón, a Teruel, y también a las Islas Baleares.



Además, por el mismo motivo estarán en aviso amarillo las provincias de Ciudad Real y Cuenca, en Castilla-La Mancha; y las de Gerona y Tarragona en Cataluña.



En Extremadura, las tormentas tendrán en riesgo a Badajoz y en la Comunidad Valenciana estarán en riesgo por lluvias y tormentas las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.



Este jueves, en Baleares y entorno de Levante el día empezará nuboso con chubascos y tormentas matinales, que pueden ser localmente fuertes. En el resto de la Península empezará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el resto del área mediterránea y, sin descartar alguna lluvia débil, en el Cantábrico.



También se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior. Así, durante el día, en el área mediterránea y Pirineos se prevén chubascos y tormentas, que pueden ser localmente fuertes en el nordeste de Cataluña, Levante, Baleares, Ibérica oriental, sur de la Meseta e interior este de Andalucía.



De forma más débil y dispersa, son probables en otras zonas del centro y sur y, aisladamente, en el suroeste y cordillera Cantábrica. En Melilla y área del Estrecho pueden darse chubascos ocasionales. En Canarias, habrá intervalos nubosos, con lluvias en los nortes y posibilidad de algunos chubascos, más probables en las islas montañosas.



La AEMET no descarta calima en Baleares, tercio sur y Alborán, por lo que las precipitaciones podrían ir acompañadas de barro. Probables bancos de niebla matinales en montaña del norte, centro y sudeste.



Las temperaturas mínimas aumentarán en el centro, sur y Asturias, mientras que las máximas aumentarán en el tercio noroeste peninsular y litorales atlánticos andaluces, sin grandes cambios en el resto.



Los vientos soplarán del noreste en Galicia, Cantábrico y Canarias, de componente este en el área mediterránea, con algunos intervalos fuertes en las costas de Almería y Galicia. Flojos variables en el resto, con componente este en horas centrales.



Las lluvias y las tormentas se extenderán hasta el domingo en gran parte de España y las temperaturas bajarán.-



En los próximos días, especialmente el viernes, las lluvias y las tormentas se extenderán en la mayor parte del país, siendo localmente fuertes en algunas zonas, y las temperaturas bajarán, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo.



El portavoz de la AEMET ha explicado que en las últimas horas se han registrado tormentas localmente intensas en los tercios norte y este de la Península. El martes se registraron acumulados superiores a los 10 litros/m2 en tan solo diez minutos en numerosos puntos de esas áreas y hasta más de 30 litros/m2 en una hora se registraron en Almudévar en la provincia de Huesca.



Este miércoles continuará el tiempo inestable de nuevo en los tercios norte y este peninsulares, al igual que en Baleares con chubascos localmente fuertes. Las temperaturas suben por el oeste y se podrán superar los 34 o 35 grados en el Valle del Guadalquivir.



En los próximos días, especialmente el viernes, las lluvias se extenderán a la mayor parte del territorio, con posibilidad de que sean localmente fuertes en algunas zonas y con unas temperaturas que en general no son muy altas.



Así, el jueves habrá ya desde primeras horas chubascos y tormentas localmente fuertes en el área del Levante y en Baleares. En el resto del interior peninsular amanecerá más despejado pero crecerán nubes de evolución a partir de la mañana y estos chubascos tormentosos se extenderán a otras zonas de la mitad oriental peninsular de la zona centro y del sur, sin descartar que sean localmente fuertes y estén acompañados de granizo, especialmente en el entorno de los Pirineos, en las regiones mediterráneas y en Baleares.



En las Islas Baleares, además, como habrá polvo y suspensión, las precipitaciones podrán ir acompañadas de barro en puntos del este y sur peninsular.



El jueves las temperaturas subirán ligeramente en la mitad norte y no variarán demasiado en el resto del país. Se superarán los 25 grados en la mayor parte del territorio y los 30 grados en buena parte de la mitad sur. En el Guadalquivir, de hecho, se rondarán los 35 grados de temperatura máxima.



EL VIERNES UNA BORRASCA LLEGARÁ A ESPAÑA

El viernes se formará una borrasca en el atlántico que ejercerá su influencia sobre España con lluvias y chubascos tormentosos en la mayor parte del territorio. En el área mediterránea lloverá desde primeras horas y estas precipitaciones serán localmente fuertes y persistentes, sobre todo en Valencia, Alicante, en la costa catalana y en puntos de Baleares. Serán lluvias también de cierta abundancia en el interior peninsular, no tan intensas como en el Mediterráneo desde luego, pero podrán ser localmente fuertes también y con granizo en puntos de la zona centro y mitad sur.



Las regiones que quedarán más libres de la lluvia el jueves serán la costa Cantábrica y el oeste de Galicia. Y en cuanto a las temperaturas, bajarán en la mitad sur, también en el Mediterráneo, pero subirán en el Cantábrico. Se alcanzarán en Oviedo, Santander, Bilbao o San Sebastián hasta 28 o 30 grados de temperatura máxima, mientras que en el resto del territorio las temperaturas máximas oscilarán entre 25 y 30 grados.



El sábado y el domingo continuarán las precipitaciones afectando a amplias zonas de España, sobre todo al norte y al oeste de la península. También lloverá en la zona centro, especialmente el sábado.



Estas lluvias del fin de semana podrán ser localmente fuertes y persistentes en puntos del noroeste, en torno al sistema central y los Pirineos. Perderán intensidad cuanto más al sureste, de manera que serán muy poco probables las lluvias en las regiones del sudeste de la Península y en Baleares.



La AEMET señala la posibilidad de que haya algo de polvo en suspensión precisamente en estas zonas libres de lluvias y las temperaturas durante el fin de semana bajarán de forma notable en la mitad oeste de la Península por la llegada de vientos atlánticos más frescos hasta allí, pero como estos mismos vientos llegan recalentados al área mediterránea y Baleares, por esta zona habrá “una subida clara de temperaturas”.



No obstante, el ambiente será fresco para la época en el extremo occidental peninsular y cálido también para la época en puntos del Cantábrico, del este de la Península y en Baleares.



Ciudades como Badajoz, Cáceres, Salamanca, Madrid o incluso Huelva tendrán temperaturas máximas de entre 20 y 25 grados, Sevilla quizás algún grado más, mientras que Bilbao, Lleida, Gerona, Murcia o Almería superarán los 30 grados.



Durante los primeros días de la semana que viene, en principio, la atmósfera se irá estabilizando y subirán las temperaturas.



En Canarias, los próximos días habrá intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve. Soplarán vientos alisios en general con intensidad moderada y las temperaturas no experimentarán grandes cambios, con unos valores nocturnos que se moverán entre 21 y 23 grados y diurnos entre 26 y 29 grados en las zonas costeras.