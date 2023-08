Rubén Albés: “Tenemos que cambiar la tendencia”

lunes 28 de agosto de 2023

Rubén Albés explicó los motivos por los que su equipo sufrió la primera derrota en el primer desplazamiento del curso. “Ha sido un partido igualado, cerrado. Los partidos fuera de casa se deciden por detalles. Se ponen a favor con un penalti. Y Cuando mejor estábamos en la segunda parte, con situaciones cercanas a su area, un segundo penalti. Hemos generado ocasiones, pero no marcamos y ahí está el resultado”.



También repasó las dos acciones que desnivelaron el partido. “Es un accidente. Sobre todo el primer penalti. Le roza una mano tras un centro. En el segundo nos ganan una disputa y llega el penalti”.



Y mandó un mensaje cristalino. “Hay que cambiar la tendencia, es demasiado pesimista. Esto acaba de empezar y no hemos sido inferiores a los rivales. Tenemos que focalizarnos en que hacemos cosas bien y mejorar lo que se hace mal. Hay que ser más optimistas porque no serlo hace que los partidos sean más difíciles”.



“El banquillo ha aportado bastante. En los últimos 20 minutos estuvimos mejor que el Leganés. Hay que buscar situaciones y agitar el árbol”, prosiguió.



“Escriche ha estado fenomenal. Ha hecho lo que se le ha pedido. Ha generado. Ha tenido ocasiones y nos debe dar cosas como hizo en el tramo final de temporada pasada”, dijo sobre la principal novedad del partido.



Profundizó sobre el desarrollo del partido. “Asumimos riesgos, propusimos determinadas situaciones en salida de balón. Tenemos buen nivel técnico, debemos tener la confianza que saldrá bien”.



“Es tremendamente largo. Hemos trabajado por tener nueve puntos. Pero el pasado ya pasó. Nos tenemos que contar en el proceso, en lo que hacemos bien y mal, porque así nos acercamos a la victoria. Sería un error entrar en un clima pesimista”, enfatizó.



Y no se olvidó de la afición. “Doy las gracias por hacernos sentir su cariño, vemos que se sienten identificados, queremos darles ya el primer triunfo”.



“Desde dentro, tenemos que analizar las cosas más allá de la clasificación. Nos hubiera gustado empezar mejor, pero tenemos que buscar las soluciones para hacer mejores partidos”, concluyó.