Los trabajadores del servicio de grúa de Guadalajara irán a huelga en plenas fiestas si no se cumple el acuerdo de municipalización

Estos seis trabajadores llevan perdiendo poder adquisitivo desde 2012, realizando funciones que no son de su competencia, y trabajando más horas de su jornada establecida

jueves 24 de agosto de 2023 , 12:19h

El secretario regional de Carreteras, Urbanos y Logística de FeSMC UGT, Alfredo Ávila, acompañado de los trabajadores del servicio ha informado en rueda de prensa de la difícil situación que estos 6 trabajadores llevan sufriendo desde hace tiempo.



El pasado 28 de abril se adoptó el acuerdo de municipalizar este servicio en Pleno del Ayuntamiento, acuerdo que no se ha aplicado, ya que desde que venció la concesión, el servicio lo realiza la empresa Dornier con prórrogas mensuales.



Ávila ha advertido de que si la actual corporación municipal no cumple lo pactado la huelga será una realidad. Huelga que se iniciará el próximo 3 de septiembre y continuará hasta el 18 del mismo mes, en plenas fiestas de la capital.



“La actual corporación municipal está incumpliendo algo aprobado en pleno, y si no cumple, la huelga va a ser una realidad. Denunciamos el inmovilismo del actual Gobierno Municipal, y seguiremos en la lucha hasta que a estos 6 trabajadores se les de lo que les corresponde”.



En este sentido, el delegado de los trabajadores de UGT Francisco Javier Corral, ha denunciado que llevan a cumulando pérdidas de poder adquisitivo desde 2012, y que, además, tienen una carga de trabajo superior a lo que pueden realizar, ya que también tienen que desempeñar tareas administrativas que no son de su competencia.



“Ya el año pasado convocamos una huelga que se anuló por el acuerdo alcanzado en pleno con el anterior equipo de Gobierno de municipalizar el servicio, algo que no ha llegado, y que tampoco nos explican”.



Por todo ello, desde UGT FeSMC advierten de que las movilizaciones no cesarán hasta que se haga justicia con estos 6 trabajadores y se cumpla con lo pactado.