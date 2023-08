Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla La Mancha estima una cosecha histórica de pistachos para 2023

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 24 de agosto de 2023 , 18:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Comisión Sectorial del Pistacho de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla La Mancha ha realizado una estimación prometedora para la cosecha de pistachos en este año. Según las proyecciones presentadas, se espera una producción de 2.388 toneladas de pistachos secos sin vacíos (abiertos más cerrados), lo que representa un notorio incremento del 26,3% con respecto a la cosecha del año anterior.



Uno de los aspectos más destacados de esta estimación es el crecimiento sostenido de la producción ecológica en la región. En 2021, aproximadamente 10.710 hectáreas de pistacho se destinaron al cultivo ecológico. Aunque no todas estas hectáreas estarán en plena producción, se estima que de las 5.297 hectáreas que se encuentran en producción en 2023, la gran mayoría corresponden a la modalidad ecológica. Esta tendencia hacia la producción sostenible refleja tanto la demanda de productos ecológicos como el compromiso de los agricultores con prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente.



En el contexto general de la superficie de pistacho en Castilla La Mancha, se ha identificado que, en 2023, de las aproximadamente 53.588 hectáreas totales de pistacho plantadas en la región, 5.297 hectáreas están en plena producción. De estas, 4.399 hectáreas se cultivan en secano y 898 hectáreas en regadío. Esta expansión de la superficie en producción representa un aumento significativo del 21% en comparación con el año previo, cuando se estimó que había 4.388 hectáreas en producción. Este aumento de la superficie en producción no solo demuestra la confianza en la rentabilidad del cultivo de pistachos, sino también la capacidad de la región para responder a la creciente demanda de este delicioso fruto seco.



En lo que respecta a la salud de los pistachos, la situación en Castilla La Mancha es muy alentadora. Hasta el momento, no se han reportado problemas sanitarios significativos que puedan afectar la calidad de la cosecha. Además, las condiciones climáticas favorables han contribuido a un ambiente propicio para el desarrollo de los pistachos, lo que se espera que se traduzca en un elevado porcentaje de pistachos de calibre superior.



En resumen, la estimación de cosecha de pistachos para 2023, realizada por la Comisión Sectorial del Pistacho de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla La Mancha, augura un año prometedor para los productores de pistacho en la región. Con un incremento del 26,3% en la producción en comparación con el año anterior, y una expansión significativa de la superficie en producción, Castilla La Mancha sigue consolidándose como un referente en el cultivo de pistachos, con un enfoque cada vez mayor en la producción ecológica y la calidad del producto.