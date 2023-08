Un 74,1% de los españoles rechaza que el PSOE ceda a la amnistía "CHANTAJE" de Puigdemont

El 93,2% de los votantes socialistas REPRUEBAN que una posible investidura de Sánchez dependa de Junts y el 56,9 % censura la amnistía

lunes 21 de agosto de 2023 , 08:04h

Según la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, el 74,1 por ciento de la población española rechaza la posibilidad de que pueda pactarse una amnistía "chantaje" como ha reclamado Junts para los procesados y condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Más de la mitad del votante socialista no ve con buenos ojos esta prerrogativa, casi el 57%, mientras que lo rechaza de manera tajante los votantes del PP y de Vox.



Los afines a Sumar tienen menos reparos en ello, solo un 43 por ciento no lo ve bien.



En cuanto al referéndum de autodeterminación, el 75,8% de los ciudadanos se manifiestan en contra y solo un 17,9 lo ve bien. Los votantes del PSOE lo rechazan en un 67,2%, los del PP en un 93,4% y los de Vox en un 95,2. Los partidarios de Díaz lo desestiman en un 50,3%.



El 90,8% rechaza que el Gobierno de España pueda depender de Puigdemont. Además, los votantes socialistas dan un aviso severo a Sánchez.



El 93,2% se lo prohíbe. Coinciden también los afines a Sumar en un 72,5 por ciento. Los apoyos de PP y Vox lo rechazan casi en un 100%. Sin embargo, pese a que los españoles tengan claro que el PSOE no debe mirarse a Junts para atar su investidura, no hay consenso ante la pregunta de si el PSOE debe cerrar pactos de estado con el PP.



El 46,1% sí lo contempla, mientras que el 43,5 por ciento no está de acuerdo. En este caso, quienes más lo rechazan son los correligionarios de la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz. Así lo refleja la citada encuesta en un 93,3% de los casos.



En el PSOE no apoyarían pactos de estado en un 51,7%, mientras que un 73,7% del electorado popular sí respaldaría este consenso. En cuanto a los apoyos de Abascal, solo un 33,3 por ciento estaría a favor de esta cuestión.



En este contexto, hasta un 61,2% apuesta por reformar la ley electoral para evitar que Sánchez dependa de los nacionalistas para formar gobierno. Los votantes del PP (80,3) y de Vox (95,2) estarían a favor de esa reforma, mientras que entre los electores del PSOE y de Sumar no llegan a un 50% los que apoyarían la reforma.