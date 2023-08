El Alba y el RCD Espanyol empatan en un partido de infarto

lunes 14 de agosto de 2023

En el estadio Carlos Belmonte, Albacete y Espanyol protagonizaron un emocionante empate 1-1 en su estreno liguero. Los manchegos igualaron en tiempo de descuento tras estar en desventaja, y ambos equipos dejaron claras sus intenciones para la temporada.



El inicio de partido en el Carlos Belmonte presentó a un Espanyol decidido y a un Albacete buscando su ritmo. Nico Melamed, el mediapunta perico, estuvo cerca de marcar en los primeros minutos con un latigazo que dio en el travesaño. A pesar de este inicio explosivo, el Albacete poco a poco encontró sus oportunidades.



El primer gran momento del encuentro llegó con un penalti cometido por Óscar Gil sobre Julio Alonso. Manu Fuster, delantero del Albacete, se encontró con una magistral parada de Pacheco, guardameta del Espanyol, que desvió el balón al poste. Sin embargo, esta no sería la única vez que Pacheco sería protagonista. Un segundo penalti por mano de Lazo permitió a Fuster intentar de nuevo, pero nuevamente Pacheco se erigió como el héroe, deteniendo el tiro.



Mientras el Albacete desaprovechaba sus ocasiones, el Espanyol no perdonó. Calero, tras una jugada combinada y un balón peinado por Cabrera, puso el 0-1 en el marcador justo antes del descanso. A pesar de la ventaja, el equipo catalán no pudo mantener su ritmo en la segunda parte.



Tras el intermedio, el Albacete fue el dominador. Protagonizó jugadas de peligro y llevó el ritmo del partido, ante un Espanyol que parecía estar más cómodo defendiendo su ventaja. Sin embargo, la presión manchega no cesó y tuvo su recompensa en el minuto 92, cuando Quiles, que había entrado por el lesionado Higinio, logró el empate con un gol que dejó el marcador 1-1.



El análisis de los equipos refleja un Albacete que, pese a su titubeante inicio, mostró determinación y deseos de remontada. Djetei, Carlos Isaac y Riki fueron figuras claves en defensa y en el centro del campo. El Espanyol, por su parte, vio en Pacheco a su principal salvador, mientras que Melamed y Calero fueron los encargados de poner la magia en el ataque. Aunque los catalanes demostraron fortaleza en la primera mitad, la segunda dejó dudas que deberán ser solucionadas a lo largo de la temporada.



Con este empate, ambos equipos arrancan la liga sumando un punto y dejando en claro que no darán ningún partido por perdido. El camino es largo, pero las sensaciones iniciales son positivas.