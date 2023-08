Rubén Albés: "Hemos visto un equipo vivo, caliente”.

lunes 14 de agosto de 2023

Rubén Albés se mostró encantado con el nuevo Albacete. El preparador gallego no dudó en loar la actitud de los suyos. “Este punto me sabe a un equipo con alma, valiente, que quiere ganar independientemente de que pase tramos en los que esté incómodo. Creo que deberíamos haber ganado”.



"La gente que ha salido ha donado fútbol, esfuerzo y ha mejorado a gente cansada. Tenemos un punto más ante un gran rival con un talento brutal. Si quería que hubiese un nuevo comienzo era por las formas. Y me ha gustado la conexión con la gente, cómo ha empujado y se han cumplido todas las peticiones”, incidió.



También tuvo palabras para Manu Fuster. “Manu es fuerte de cabeza. Es un jugador brutal. No queda más allá de los dos penaltis. Tiene confianza, crédito y personalidad como para seguir dándonos mucho. Manu probablemente es el mejor jugador de esta plantilla”.



“Higinio está en el quirófano porque la herida es bastante profunda y le están dando puntos”, actualizó sobre el ‘9’



Y es que, con todo, la tarde ha sido la enésima muestra de conexión entre grada y equipo. “El ambiente en la última media hora es de las mejores que he vivido de conexión con el aficionado. La gente pedía el segundo cuando marcamos. Eso va en la mentalidad. Los futbolistas y los aficionados sentíamos que podíamos haber ido a por el segundo”.



“Se lo he dicho a los futbolistas. Este es el Albacete. Son sus señas de identidad. Ya veremos luego qué variantes utilizamos. Pero lo que siempre tiene que existir y lo que construye un equipo es lo que hemos dado hoy”, explicó con orgullo.



Porque este equipo ha cambiado sin variar la esencia. “Más que lo futbolístico, estábamos en la búsqueda de la personalidad y el alma que queríamos tener. Tenemos mucho fútbol y buenos futbolistas. Tenemos que seguir dando pasos hacia adelante. Afrontar cada partido con humildad pero viendo a la cara a cada rival. Hemos visto un equipo vivo, caliente”.



“La sensación en la primera parte era de incomodidad. Pero seguimos vivos en el partido pese a los mazazos como fallar dos penaltis. La segunda parte ha sido absolutamente magnífica”, analizó.



Y ahondando en protagonistas, habló de dos jugadores que hoy debutaron en partido oficial. “Se lo dije a mi cuerpo técnico cuando salía Quiles. Vamos a ver si tiene estrella o no. Y vaya si la tiene”.



“Sam es juguetón. Es competitivo. Tiene personalidad. Es muy bueno. El reto está en conseguir que rinda mucho tiempo a mucho nivel”.