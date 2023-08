Román García pide la “implicación y cooperación de las administraciones” para solucionar el problema de abastecimiento de agua en Córcoles

miércoles 09 de agosto de 2023 , 19:13h

Los vecinos de Córcoles, pedanía de Sacedón, vuelven a sufrir, llegado el verano, cortes de agua que les imposibilitan hacer una vida normal constituyendo un problema que desde el Grupo Popular de la Diputación de Guadalajara piden que se solucione cuanto antes. Por ello, el portavoz del Grupo Popular, Román García, y el viceportavoz Javier del Río, que además es alcalde del municipio ribereño de Pareja, se han trasladado este martes hasta esta localidad para interesarse y escuchar las demandas de los vecinos de primera mano.



“Los vecinos de Córcoles necesitan una solución real que pasa por la finalización de las obras de abastecimiento desde el embalse de Morillejo”, ha manifestado Román García añadiendo que “esta ejecución es competencia del Gobierno de España”. En este sentido, Javier del Río ha apuntado que “el Gobierno del Partido Popular dejó prácticamente finalizada esta obra, y durante los últimos cinco años el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha sido incapaz de ponerla en marcha”. “Es algo que tenía que estar resuelto ya desde hace años y sería la solución definitiva para Córcoles y otros municipios que sufren estas restricciones”, ha apuntado Del Río.



El portavoz del Grupo Popular ha pedido al Ayuntamiento de Sacedón “algo tan sencillo como que solicite la colaboración de otras administraciones para abastecer de agua a los vecinos de Córcoles mientras perdure el problema de insuficiencia de caudal de agua para los vecinos y hasta que se ponga en marcha la tubería de Morillejo”, al tiempo que reclama a la Diputación que “preste esa cooperación tan necesaria para unos vecinos que llenan las casas y las calles de Córcoles durante el verano y que no tienen el agua suficiente para desarrollar una vida normal”.



Por su parte, el viceportavoz Javier del Río se ha referido también a la reunión que ha mantenido hoy mismo en Sacedón, como miembro de la Asociación de Municipios Ribereños, con la consejera de Desarrollo Sostenible, a la que “desde los municipios del Partido Popular le hemos trasladado que es intolerable que en nuestros pueblos, en los pueblos ribereños, no tengamos agua”. Asimismo, y tras el anuncio de la consejera sobre la creación de una comisión “para acelerar nuevas obras hidráulicas”, Del Río ha recordado que “esa comisión ya existe y se ha convocado tres veces en cuatro años”, por lo que ha dicho que “se dejen de anuncios vacíos y se pongan a trabajar para defender los intereses de los vecinos de nuestra provincia frente a la inacción del Gobierno de Sánchez”.



Los responsables políticos del Partido Popular han podido conversar con los vecinos y han visitado el depósito que “hace una semana aproximadamente” se ha abierto para dar “solución puntual al problema pese a que el agua de ahí no es potable porque no pasa por la planta de ósmosis nueva”. Así lo ha explicado María Amparo Fernández, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sacedón, y presente en la visita, que ha denunciado que “llevamos con cortes de agua desde hace más de 15 días”. En la actualidad, y tras esta “conexión puntual al depósito antiguo” los cortes se están produciendo de 21:30 horas a 7:00 horas. “Nosotros lo que pedimos es que nos den una solución que perdure durante todo el año, no soluciones puntuales que no terminan de atajar el problema”, ha dicho Fernández.