Es el momento de las mayorías y la convivencia

jueves 20 de julio de 2023 , 20:41h

Sumergidos en plena campaña electoral de altas temperaturas, no solo climatológicas sino también políticas, es necesario hacer un descanso entre kilómetros y distancias para reflexionar y transmitir a los guadalajareños, y a los españoles en general, la importancia de apostar por el Partido Popular en estas elecciones del 23 de julio.



Estamos a escasos días para dar un cambio de rumbo a nuestro país a través de políticas públicas dinámicas que unan y no dividan a los ciudadanos. Tenemos muchos retos por delante a los que nos tenemos que enfrentar y afrontar y aunque sabemos que no será fácil, si sabemos y tenemos claro, cuál es el diagnóstico para revertir esta situación.



Desde la formación a la que pertenezco apostamos por la política con mayúsculas alejándonos del “politiqueo”. Nos presentamos a estas elecciones para unir a TODOS LOS ESPAÑOLES sin etiquetas, banderas y prejuicios. Por ello, proponemos como medida urgente un Pacto Institucional para mejorar la calidad de nuestra democracia, preservando la división de poderes y la independencia de los organismos de control, clave para conseguir la convivencia perdida en los últimos años y seguir avanzando como sociedad.



La reciente historia democrática de España nos recuerda que cuando el Partido Popular ha gobernado en esta tierra, el día a día de nuestros vecinos ha ido mucho mejor. Hemos apostado siempre por todos los ciudadanos y no solo por las minorías chantajistas situándolas en el centro de la política española olvidándose de los problemas y preocupaciones de la amplia mayoría.



El sociólogo alemán J. Habermas defendía la capacidad de dialogar argumentativamente como una práctica para “aunar sin coacciones y generar consenso”. Solo a través del diálogo, el entendimiento, las buenas formas y la política de VERDAD conseguiremos avanzar y dar a los españoles lo que en estos últimos años el sanchismo les ha quitado.



Tras los resultados de estos comicios tan decisivos, los españoles nos tendremos que afrontar a los grandes problemas que tiene nuestra nación y eso solo será posible si vamos de la mano con un gobierno del Partido Popular.



Somos un partido de Estado que venimos a ganar para gobernar y no a condicionar para gobernar. Si queremos estabilidad, convivencia y seguridad este 23 de junio solo hay una opción política que puede mejorar el día a día de los guadalajareños.



No solo es cuestión de encuestas, la calle nos está diciendo que quiere un cambio y que Guadalajara va a colaborar masivamente en ese cambio. Quiero que formes parte de ese cambio y que, con tu voto, la mayor muestra de tu libertad, deposites la confianza en el Partido Popular. Puede que no seamos tu partido, pero sí SOMOS LA SOLUCIÓN.



Lucas Castillo

Candidato número 1 del Partido Popular

al Senado por Guadalajara