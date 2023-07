Así es el síndrome de Guillain-Barré por el que Perú ha decretado emergencia sanitaria nacional

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 14 de julio de 2023 , 19:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Perú ha decretado la emergencia sanitaria nacional por un brote del Síndrome de Guillain-Barré (GBS por sus siglas en inglés). El país hace frente a un aumento inusual de esta enfermedad neurológica, que ha obligado a las autoridades a tomar medidas más drásticas. Desde el mes de enero se han registrado 180 casos y 4 muertes.



La emergencia nacional se ha decretado por 90 días



¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?

Es un trastorno muy desconocido. Aún no se conocen las causas exactas que lo provoca.



Es un trastorno del sistema autoinmune que provoca daños en los nervios causando una desmielinización ya que afecta a la cubierta del nervio (vaina de mielina)



Esto origina problemas en la transmisión de señales a los músculos, los nervios no pueden transmitir sus señales de forma eficaz. En los casos más graves, dejan de funcionar.



Aunque puede presentarse a cualquier edad, es más común entre los 30 y los 50 años. su incidencia es mayor en hombres que en mujeres,



Síntomas



El síndrome de Guillain-Barré origina debilidad muscular, hormigueo, pérdida del equilibrio y parálisis. También se puede producir una pérdida de la sensación de dolor, calor y otras sensaciones.



Puede afectar al sistema respiratorio y provocar arritmias cardiacas. En los casos más extremos puede llevar a la muerte.



El trastorno ataca rápida y progresivamente a las extremidades



Causas

Aunque no se conocen bien las causas que desencadenan este trastorno, se sabe que puede presentarse junto a infecciones virales y bacterianas como la gripe, enfermedades gastrointestinales, neumonía, herpes simple o mononucleosis.



Puede concurrir junto a otras enfermedades como el Lupus eritematoso sistémico o la enfermedad de Hodgkin



Tratamiento

En general, el pronóstico es bueno y el 90% de los pacientes se encuentran totalmente recuperados un año después del brote. El índice de mortalidad es muy bajo, entre el 1% y el 18%.