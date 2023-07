Vargas Llosa ha vuelto a demostrar su fortaleza y pronto podría recibir el alta y regresar a su domicilio

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 06 de julio de 2023 , 12:20h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ingresado en el hospital desde el pasado sábado tras contagiarse por segunda vez de Covid-19, Mario Vargas Llosa se recupera a buen ritmo. Pese a la preocupación inicial por su estado de salud, ya que a pesar de su buena condición física no deja de tener 87 años, lo que le convierte en un paciente de alto riesgo, el escritor ha vuelto a demostrar su fortaleza y pronto podría recibir el alta y regresar a su domicilio.



Después de cuatro días en observación, el martes el Nobel era trasladado a planta y, aunque continúa aislado, puede comunicarse con sus familiares a través de una ventana por la que están en permanente contacto, ya no tiene fiebre y tal y como ha contado en las últimas horas su hijo Gonzalo Vargas Llosa, está "muy animado" y "con muchas ganas de regresar a casa".



Este miércoles el encargado de estar en todo momento con su padre -ya que su familia ha establecido turnos para no dejarle solo en ningún momento- ha sido precisamente el ex de Genoveva Casanova que, tras pasar gran parte del día con el escritor en la Ruber Internacional, a última hora abandonaba el hospital y a su salida daba buenas noticias sobre la salida del hospital de su padre, que podría ser inminente: "El alta yo creo que va a ser muy pronto. A lo mejor mañana tenemos buenas noticias".