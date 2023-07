Perú declara el estado de EMERGENCIA ante la erupción del volcán Ubinas con columnas de cenizas de hasta 5 kilómetros de altura

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 07 de julio de 2023 , 12:34h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Consejo de Ministros de Perú ha aprobado este miércoles declarar el estado de emergencia por 60 días a los distritos cercanos al volcán Ubinas (en el sur del país), que se encuentra desde este martes en etapa eruptiva y que ha llegado a expulsar columnas de humo y cenizas de más de 5 kilómetros de altura.



«Esta mañana se aprobó en la sesión de Consejo de Ministros declarar en estado de emergencia algunos distritos de Moquegua por peligro inminente ante el proceso eruptivo del volcán Ubinas», anunció el Consejo de Ministros en Twitter.



La institución explicó que este estado «permitirá ejecutar medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias para reducir el riesgo existente, así como intervenciones de respuesta y rehabilitación».



El volcán Ubinas, ubicado en la región sureña de Moquegua, ha emitido cenizas y gases en las últimas 24 horas, en dirección a tres distritos y centros poblados que presentan ceniza en sus casas y campos aledaños, ha informado este miércoles el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil.



El Ejecutivo aún no ha detallado cuantos ni qué distritos adoptarán esta medida pero ha señalado que las entidades técnicas vigilan permanentemente la actividad vulcanológica y que equipos multisectoriales coordinan con las autoridades la situación del volcán para atender a las familias de Moquegua.



El volcán entró en proceso eruptivo la madrugada del martes, razón por la cual su actividad se ha elevado al nivel de alerta naranja, y la emisión de cenizas y gases ha llegado a los distritos de Tarucani, Lloque, Yunga y centros poblados vecinos, según información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), citado por el COEN en su cuenta de Twitter.



En ese sentido, Defensa Civil recomendó a la población mantenerse alejada de la zona del evento y en caso de exposición a cenizas, cubrirse la nariz, boca y ojos.



El martes, el IGP comunicó que se emitirá la alerta roja y comenzará a evacuar a población si sigue aumentado la actividad del volcán, tras las últimas explosiones que superaron los 5.000 metros de altitud y dispersaron cenizas más de 10 kilómetros a la redonda.



La explosión más fuerte provocó la caída de ceniza que alcanzó hasta 1 milímetro de espesor en diferentes centros poblados de los distritos de Ubinas y Matalaque, que horas después comenzaron a llegar a la superficie y se extendieron unos 10 kilómetros de distancia.



«Nos estamos preparando para un posible escenario de alto riesgo, ya se están viendo las zonas donde se van a evacuar«, ha recalcado el presidente del IGP, Hernando Tavera.



Los expertos señalan que en Perú hay más de 400 volcanes, de los cuales el Ubinas y el Sabancaya, este último en Arequipa, se mantienen en proceso eruptivo, mientras que otros cinco están activos, entre ellos el Misti, Huaynaputina, Ticsani, Yucamane y Tutupaca.



Ayuda Humanitaria

El Ministerio de Defensa de Perú envía este jueves cuatro toneladas de ayuda humanitaria para repartir entre la población que vive en los alrededores del volcán Ubinas, en el sur del país, en caso de que esta deba ser evacuada, algo que las autoridades descartan por el momento, porque las erupciones no están siendo frecuentes.



El Gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Moquegua, Carlos Santos, ha informado a EFE que los vecinos están «tranquilos» y que están coordinando con los diferentes niveles de gobierno y el Ejército labores de limpieza y preparación en caso de que las erupciones se vuelvan más frecuentes y sea necesaria una eventual evacuación, algo que en su opinión está lejos de ocurrir.



El Ministerio de Defensa informó en su cuenta de Twitter que personal de compañía de intervención rápida para desastres de la Tercera Brigada Blindada del Ejercito de Perú llegó a Sirahuaya para llevar a cabo labores de mantenimiento y acondicionamiento de un albergue instalado en la zona por si se tiene que reubicar a la población afectada.



«En un avión de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) trasladó cerca de tres toneladas de ayuda humanitaria de la ciudad de Lima hacia Arequipa, para luego ser transportada vía terrestre a Moquegua. Estos bienes serán entregados a la población afectada por el volcán Ubinas«, detalló el ministerio.



Poco más tarde, el Indeci añadió que envió un segundo vuelo con una tonelada adicional de canastas de víveres no perecibles, mascarillas, lentes hacia el mismo lugar.



Este jueves también llegó a Ubinas la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, a fin de atender, junto al gobierno regional y los alcaldes de la zona, la situación.



«Toda la ayuda humanitaria, por disposición de nuestra presidenta Dina Boluarte y el 'premier', Alberto Otárola, va a ser traída para la población de Ubinas y los distritos de Moquegua que están siendo afectados por esta emergencia. Pero, ahora tenemos que abocarnos a defender la vida humana y eso significa poder evacuar cuando sea necesario», indicó Lazarte en un comunicado difundido por su despacho.



Por otro lado, el último comunicado que ha sacado el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) está mañana ha sido el registro de una nueva explosión en el volcán que lanzó cenizas a una altura máxima de 3.600 metros sobre la cima del cráter y se dispersaron con dirección al noreste de este, afectando a los centr