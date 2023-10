Un juez autoriza el aborto para una niña de 10 años embarazada tras una violación en Perú

La niña tiene 20 semanas de gestación

sábado 07 de octubre de 2023 , 08:36h

El Primer Juzgado Mixto de Echarati autorizó al hospital Antonio Lorena de la región surandina de Cuzco a realizar un aborto a una menor de 10 años, víctima de violación sexual de un hombre ya detenido, según ha informado este jueves el Poder Judicial.



La autoridad judicial señaló que la interrupción terapéutica del embarazo de la niña deberá realizarse bajo la "Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas".



La autorización del aborto fue anunciada en la cuenta oficial del Poder Judicial en la red social X, antes conocida como Twitter.



Según la información del caso difundida en medios locales, la niña tiene 20 semanas de gestación y una junta médica recomendó que sea sometida a un aborto terapéutico, pero se encontraron con que la menor no tenía padres que puedan autorizar el procedimiento.



Otra niña violada murió durante el parto



A finales de septiembre, una menor de 13 años murió por retención placentaria y una hemorragia interna cuando tenía ocho meses de gestación.



La organización Save the Children Perú lamentó "profundamente" la muerte de la niña "quien falleció durante el parto fruto de un embarazo infantil forzado, tras una violación sexual", informó en un comunicado.



"Sucesos trágicos como este nos enlutan y pueden evitarse con políticas que eliminen la violencia sexual contra las niñas y adolescentes, y garantizando la interrupción legal de estos embarazos que son de alto riesgo y que pueden frustrar sus planes de vida", sostuvo la ONG.



Recordó que la interrupción del embarazo por razones terapéuticas en Perú está despenalizado desde 1924, "sin embargo, en el caso de la niña de Junín, como en muchos otros, el procedimiento no ha sido aplicado, dejándola desprotegida y expuesta a un riesgo que derivó en su muerte".