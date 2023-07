La Policía Nacional aporta consejos clave para evitar ser víctima de una ciberestafa en Castilla La Mancha

miércoles 12 de julio de 2023 , 17:49h

La estafa es un delito muy “flexible” que se adapta a la nueva realidad y se va modificando para hacerse atractiva a las víctimas, adaptándose y utilizando como gancho las necesidades sociales que se van detectando. Por ejemplo, en esta época estival es bastante común encontrar estafas en alquileres vacacionales o entradas para espectáculos de ocio. Por este motivo, la Policía Nacional lanza una serie de consejos a los ciudadanos de Castilla-La Mancha para que puedan detectar las posibles estafasLa mejor manera de evitar ser víctima de fraudes y estafas cibernéticas es conocerlas para detectarlas desde un primer momento, así como prestar especial atención a varias premisas para interactuar a través de internet con seguridad. COMPRAS ONLINE: Comprar productos online y no recibirlos. INSTALACIÓN DE MALWARE: Recibir un mensaje desde el extranjero a través de llamada telefónica, SMS o email para, con alguna excusa, convencernos de que pinchemos en un enlace y sin quererlo, instalemos programas en nuestros dispositivos electrónicos. De hacerlo, daremos a los estafadores el control remoto del terminal, proporcionándoles acceso a nuestros datos bancarios, así como a operar con nuestras cuentas. INVERSIONES: Se reciben una llamadas, desde el extranjero, para realizar inversiones en bitcoins. Si accedemos, le facilitaremos a los estafadores las claves de acceso o bien pueden utilizar otra modalidad, haciéndonos creer que el dinero invertido está generando beneficios, llegando incluso a solicitar a las víctimas mayores cantidades bajo la promesa de un beneficio aún mayor. TIMO DEL FAMILIAR EN APUROS: A través de mensajes, un supuesto familiar hace saber a la víctima que ha tenido problemas con su móvil y que necesita que le proporcionen dinero urgentemente a través transferencias para solventar la situación. TIMO DEL AMOR: A través de redes sociales contactan con la víctima, generan un vínculo cada vez más íntimo, las enamoran y después les solicitan dinero con cualquier excusa. ALQUILERES VACACIONALES: realizan ofertas muy económicas utilizando fotografías muy atractivas y exigen depósitos demasiado altos para formalizar el alquiler. Suelen utilizan páginas web falsas, aunque muy similares a las oficiales y solicitan que el pago se realice por medios fuera de las plataformas de alquiler, a través de empresas dedicadas al envío de dinero, cheques bancarios o giros postales.Medidas de seguridad que evitarán que roben nuestros datosAl realizar transacciones por Internet, para evitar la suplantación de identidad, los cargos bancarios fraudulentos, la redirección a una página web falsa o la recepción masiva de mensajes con ofertas irreales entre otras, la Policía Nacional aconseja: Antes de realizar una compra, asegúrese de que en la página web aparece identificado el responsable de la tienda online y su ubicación. Es recomendable utilizar una tarjeta de uso exclusivo para realizar pagos online. Compruebe la configuración de los dispositivos electrónicos y que la conexión a internet sea segura antes de proporcionar datos personales y de pago. No utilice una WIFI pública para realizar compras o usar la banca online. Recuerde que los comercios con sellos de confianza ofrecen mayores garantías. Sospeche si le solicitan dinero por adelantado sin ofrecer garantías de que se va a recibir el producto comprado. Instale un antivirus en todos los dispositivos electrónicos. Descargar las aplicaciones desde plataformas oficiales. No facilitar contraseñas o números de cuenta a través de internet. Tampoco la fotografía del D.N.I.Este tipo de estafas son cada vez más habituales, principalmente por el cambio de hábitos que hemos ido adoptando en relación con las nuevas tecnologías y el uso cada vez más frecuente que hacemos de ellas.Se aconseja no dejarse llevar por las prisas y cotejar la información. Los estafadores utilizan estrategias para evitar que la víctima tenga tiempo de pensar y se dé cuenta del fraude, utilizando todo tipo de excusas para que realicen las transacciones con urgencia y no puedan comprobarlo.Para estar al día de las nuevos tipos de estafa, síganos en redes socialesPara obtener información actualizada sobre las nuevas estafas que se van detectando, pueden seguir los perfiles de la Policía Nacional en redes sociales:En caso de que haya sido víctima de una estafa, reúna toda la documentación y datos de los que disponga y acuda a denunciar a una Comisaría. La Policía Nacional tiene a su disposición Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano abiertas las 24 horas los 365 días del año.