Lucía de Luz ha sido designada como nueva portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara

miércoles 12 de julio de 2023 , 17:56h

Lucía de Luz, concejala socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, será la nueva portavoz del Grupo Municipal a propuesta de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE en Guadalajara tras así decidirlo por unanimidad.



Así, De Luz asume las funciones de portavocía tras la salida de Sara Simón al gobierno de Castilla-La Mancha como consejera de Igualdad. Además, en la citada reunión de la CEM, se propuso como viceportavoz del Grupo Municipal a Ignacio de la Iglesia, miembro de la actual corporación municipal en el Ayuntamiento de Guadalajara.



De Luz se ha mostrado orgullosa por su nombramiento dejando claro que hará una oposición “firme, decidida, contundente y leal con la ciudadanía de Guadalajara” al servicio de los vecinos y vecinas de Guadalajara. “Estamos en la obligación de responder a la confianza depositada en la candidadura de Alberto Rojo por la ciudadanía” que – ha continuado de Luz – “nos convirtieron en la lista más votada” en las pasadas elecciones municipales del pasado 28 de mayo.



Además, De Luz ha aprovechado la ocasión para agradecer y felicitar a Sara Simón por todo su “trabajo, esfuerzo y dedicación” para hacer de Guadalajara una ciudad mejor. “Recojo el testigo de una trabajadora incansable, admirable. Un ejemplo para todas las mujeres”. “Seguiremos trabajando codo a codo, yo como portavoz y Sara desde la secretaria local del PSOE”, ha explicado de Luz. “Tenemos un objetivo común: recuperar la Alcadía en 2027”



En la misma línea, la concejal socialista no duda en que Sara Simón “es la consejera perfecta” para el área de Igualdad. “Una consejería clave y necesaria”, ha continuado De Luz, “más aún en el actual panorama político donde la ultraderecha gana terreno con sus políticas negacionistas y preocupantes para la mujer”, ha sentenciado De Luz.



No obstante, no es la primera experiencia para Lucía de Luz como portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara. En el año 2017, durante el último mandato de Román como alcalde, De Luz asumió la portavocía, la cual fue el origen de la victoria del PSOE, con Alberto Rojo a la cabeza, en las elecciones de 2019.



Por último, en el pleno extraordinario que previsiblemente se convocará para el próximo viernes 14 de julio, Teresa López tomará posesión como nueva concejala del Ayuntamiento de Guadalajara por el PSOE, tras la citada renuncia de Sara Simón a su acta de concejala para poder realizar su labor como nueva consejera de Igualdad en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.