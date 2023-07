La temperatura mínima será este lunes en Atienza de 15°C y la máxima podría alcanzar los 36°C, el cielo estará parcialmente nuboso, el viento será moderado con una velocidad de 28 km/h y de dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Subida de temperaturas y noche tropical este lunes en Guadalajara que está en ALERTA por ALTAS TEMPERATURAS rozando los ¡40ºC!

La temperatura mínima será este lunes en Guadalajara de 20°C y la máxima de 39ºC. El cielo mayormente soleado estará algo nuboso, el viento será flojo de unos 19 km/h y dirección suroeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 10 de julio de 2023 , 07:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes, en Castilla-La Mancha, cielos despejados, con intervalos de nubes media y altas a partir de mediodía, con probables tormentas ocasionales, sobre todo en Albacete y Cuenca. Probable calima en altura.



Temperaturas mínimas en ascenso, que será localmente más intenso en los Montes de Toledo, y sur de Ciudad Real; máximas en ascenso, que rebasarán los 36 grados en toda la Comunidad, y los 40 en gran parte de la misma, excepto en las zonas más elevadas y el tercio este. El viento será flojo variable que durante las horas centrales del día que en zonas de tormentas será racheado variable.



Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 40ºC en Albacete, entre 22 y 43ºC en Ciudad Real, entre 31 y 39ºC en Cuenca, entre 20 y 39ºC en Guadalajara y entre 22 y 43ºC en Toledo.



La ola de calor activará este lunes las alertas en más de 30 provincias españolas en riesgo importante, entre ellas Guadalajara.-



La ola de calor que arranca este lunes, 10 de julio, activará las alertas en más de 30 provincias de doce comunidades autónomas, destacando el riesgo extremo (rojo) en Córdoba y Jaén, con máximas de 45ºC, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Además del aviso rojo en estas provincias andaluzas, las altas temperaturas pondrán en riesgo importante (naranja) a Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Baleares, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Badajoz, Cáceres, Madrid y Albacete, que también estará en alerta amarilla por tormentas.



Huesca, Teruel, Zaragoza, Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Barcelona, Girona, Lleida, Murcia, Navarra, La Rioja, Alicante y Valencia también se verán afectadas por la ola de calor con aviso amarillo.



Las temperaturas ascenderán de forma generalizada este lunes, de forma notable en valles de la vertiente atlántica, mientras las mínimas descenderán en zonas del tercio norte peninsular. Salvo en el extremo norte y en zonas del Levante, se superarán los 35ºC en buena parte de la Península y en Baleares, llegando a los 40ºC en el centro e interiores de la mitad sur, así como puntualmente en el Ebro, y se podría llegar a los 44/45ºC en el valle del Guadalquivir.



En este contexto, se esperan noches tórridas, en los que la temperatura no descenderá de 25ºC en zonas del valle del Guadalquivir y en litorales de Granada y Almería, así como en puntos de Mallorca (Baleares).



La jornada será estable en la práctica totalidad del país con cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones, si bien se prevén intervalos de nubes bajas matinales en zonas de la mitad norte de Galicia, área cantábrica, alto Ebro, Comunidad Valenciana y Baleares, pero tendiendo a poco nuboso o despejado.



Además, se esperan intervalos nubosos más persistentes en el Estrecho y Melilla, mientras en zonas de interior del tercio este peninsular aumentará por la tarde la nubosidad con intervalos de nubes de evolución diurna, sin descartar tormentas secas, que podrían ir acompañadas de algún chubasco ocasional en la Ibérica oriental. También se producirán algunos intervalos nubosos en el norte de las islas Canarias al principio, tendiendo a desaparecer.



La jornada estará marcada, asimismo, por la probabilidad de calimas en los extremos sur y sureste peninsulares, Estrecho, Melilla y Baleares. Estas no se descartan en las Canarias orientales al final.



El viento, por su parte, se prevé alisio en Canarias y flojo en el resto. Igualmente, será de componente este en el Cantábrico, Baleares y cuenca mediterránea, algo más intensos en los litorales del sureste peninsular; de componente norte en la vertiente cantábrica, y de oeste en la atlántica, con régimen de brisas en los litorales. No se descartan las rachas muy fuertes de origen convectivo en el este de la meseta Sur, sierras del sureste e Ibérica oriental.



LA OLA DE CALOR PODRÍA ACABAR EL JUEVES

En una actualización del aviso especial por ola de calor, la AEMET ha indicado que las temperaturas se mantendrán muy altas también durante el martes, aunque con algunos cambios.



En concreto, la intensificación del viento del oeste y suroeste provocará un ascenso en el levante peninsular y valle del Ebro, donde al igual que en Mallorca podrán alcanzarse los 40-43ºC, y, por el contrario, descenderán las temperaturas en el oeste y norte peninsular, de forma más acusada cuanto más al norte y al oeste. En el valle del Guadalquivir continuarán las temperaturas muy elevadas, superándose los 42ºC



Este lunes y martes serán los días culminantes de este episodio en la mayor parte del territorio, que para el miércoles 12 se reducirá por la probabilidad de un refrescamiento en la mayor parte de zonas, principalmente en el valle del Ebro y otras zonas del norte peninsular, así como en Baleares, siendo éste menos acusado en el tercio sur.



Sin embargo, la AEMET ha puntualizado que se prevé que en el sureste seguirán subiendo las temperaturas, pudiendo alcanzar los 42-44ºC.



Las temperaturas mínimas también serán muy elevadas durante el episodio, con noches tropicales, por encima de 20 ºC, e incluso por encima de 25ºC, en la mitad suroriental peninsular, especialmente en el tercio sureste, y en Baleares.



La AEMET ha advertido de que en estos momentos no es posible establecer con certeza el fin de este episodio de ola de calor, si bien ha avanzado que podría ser el jueves.



El escenario más probable indica una tendencia a que continúen los descensos térmicos a partir del miércoles, aunque todavía durante varios días más, las temperaturas estarán por encima de los valores habituales en zonas de la mitad sur peninsular y Baleares, ha precisado.



En cuanto a Canarias, ha subrayado que es probable que la masa de aire sahariana afecte también al archipiélago este lunes y martes, subiendo las temperaturas de forma progresiva, dando lugar a un episodio de temperaturas altas aunque todavía es pronto para determinar si conforma o no una ola de calor.