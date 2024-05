La Caballada de Atienza se celebra, en su 862 aniversario, el próximo 19 de mayo

Es una de las fiestas más antiguas de España, cuenta con la declaración de Interés Turístico Provincial, Regional y Nacional desde 1968 y en 2018 el Gobierno regional la declaró Bien de Interés Cultural en la categoría de Bien Inmaterial

REDACCION

jueves 16 de mayo de 2024 , 18:43h

El próximo 19 de mayo, Domingo de Pentecostés, el municipio de Atienza celebrará una nueva edición de la Caballada, organizada por la Cofradía de la Santísima Trinidad con el apoyo de la Diputación de Gudalajara, el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de la localidad.



Hoy se han presentado en la Diputación los actos de esta nueva edición de la Caballada de Atienza, que este año celebra su 862º aniversario, con la presencia del presidente de la Institución Provincial, José Luis Vega, del delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara, José Luis Escudero, del alcalde de Atienza, Pedro Loranca, y del prioste y fiel de fechos de la Cofradía, Luis Alberto Hernando y Jesús de la Vega, respectivamente.



La Caballada de Atienza, con 862 años de historia, es una de las tradiciones más antiguas de España y cuenta con la declaración de Interés Turístico Provincial, Regional y Nacional desde 1968. Además, en 2018 el Gobierno regional la declaró Bien de Interés Cultural en la categoría de Bien Inmaterial.



José Luis Vega ha destacado “el fuerte y arraigado sentimiento de identidad” de los atencinos y atencinas con su Caballada, consecuencia de ser una “tradición que se transmite de padres a hijos”. Vega ha recordado el apoyo que la Diputación ha seguido prestando a la Caballada, incluso en los años de pandemia en los que no pudo celebrarse, con una colaboración que permitió la restauración de libros de actas del fondo documental de la Cofradía y de la Ermita de Nuestra Señora de la Estrella, en torno a la cual tienen lugar los principales actos de esta celebración.



El presidente de la Diputación ha manifestado que “vamos a seguir apoyando la Caballada, y no solo en el aspecto económico”, porque “mantener nuestras tradiciones es conservar nuestra historia y el patrimonio inmaterial que eso supone”.



Un ritual que se revive anualmente desde hace 862 años.



Las Ordenanzas que rigen la Cofradía de la Santísima Trinidad datan del siglo XII y el ritual que conmemora el hecho histórico que significó salvar en 1162 al ‘Rey Niño’ que posteriormente sería el rey Alfonso VIII de Castilla se revive anualmente desde hace más de ocho siglos y medio.



El prioste de la Cofradía, Luis Alberto Hernando, ha sido el encargado de detallar los actos que de celebración: como marca la tradición, las actividades comenzarán el sábado 18 de mayo, con una merienda popular para todo el pueblo de Atienza conocido como “Sábado de las Siete Tortillas”. Será el domingo 19 de mayo cuando tendrá lugar la celebración de la Caballada, que comenzará a las 10 de la mañana en la Casa del Prioste y se trasladará hasta la Ermita de la Estrella, donde tendrán lugar la procesión, misa, subasta de roscas, bailes de los cofrades a la imagen de la virgen y comida. A continuación, la romería se trasladará al paraje “Asomadilla de las Cuevas”, donde se realizan las carreras de caballos y posteriormente se visitan la Casa del Abad y la del Prioste, donde la celebración concluye a las 19,30 horas.



Apoyo institucional.



En la presentación de la Caballada 2024 ha quedado patente el apoyo de las instituciones -Diputación, Gobierno regional y Ayuntamiento de Atienza- a esta tradición. Un apoyo que el prioste ha agradecido porque “sin él no sería posible organizar esta fiesta tal como se celebra”. Como muestra del gran arraigo

que la Caballada tiene en Atienza, Luis Alberto Hernando ha explicado que “soy la quinta generación por una rama familiar y la tercera por la otra que coge la vara de prioste”.



El delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara, José Luis Escudero, ha resaltado que “el Gobierno regional apoya esta tradición con muchísima solera”, que “trasciende la festividad religiosa y es también cultural y muy participativa”. Escudero ha añadido que “el Gobierno de Emiliano García-Page está

trabajando para hacer de las tradiciones un revulsivo que impulse el desarrollo de las comarcas rurales” y “la Caballada es un reclamo para conocer el patrimonio de Atienza”.



El alcalde de Atienza, Pedro Loranca, ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de la Caballada y aprovechar esta tradición para conocer también el gran patrimonio cultural de la localidad: “Atienza no es un pueblo muy grande, pero sí es muy grande en arte. Tenemos cuatro museos, que no sé si habrá otra población

con 500 habitantes que pueda mantener esos museos y agradezco que los podáis ver y paséis un día bonito en Atienza”.