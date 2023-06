Las temperaturas estarán este sábado en Atienza entre 14°C y 30°C, podrían aparecer algunas nubes dispersas, el viento será flojo de unos 14 km/h y dirección este

Ambiente soleado con cielos despejados este sábado, onomástica de los Juanes, en Guadalajara con 18ºC de mínima y 35ºC de máxima

La temperatura mínima será este sábado en Guadalajara de 18°C y la máxima de 35ºC. El cielo estará despejado, el viento será flojo con una velocidad de 9 km/h y de dirección nordeste

sábado 24 de junio de 2023 , 06:29h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes de evolución en las zonas de montaña.



Las temperaturas mínimas irán en aumento, más acusado en el extremo occidental de Toledo y Ciudad Real, y las máximas en aumento generalizado. Los vientos soplarán flojos variables con predominio de la componente este.



Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 34ºC en Albacete, entre 20 y 38ºC en Ciudad Real, entre 16 y 32ºC en Cuenca, entre 18 y 35ºC en Guadalajara y entre 19 y 37ºC en Toledo.



El primer episodio de calor intenso de este verano que ha comenzado este viernes ampliará este sábado su extensión e intensidad ya que seis comunidades autónomas y, en especial, varias provincias del suroeste peninsular tendrán aviso por riesgo importante de temperaturas muy altas, que llegarán a 40 grados centígrados (ºC) o los superarán.



En general, las temperaturas serán significativamente elevadas este sábado en el cuadrante suroccidental, Galicia y Ampurdán y soplará viento fuerte en el Estrecho.



En concreto, el riesgo importante (aviso naranja) afectará este sábado a Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla y Badajoz, donde superarán la barrera de los 40ºC. Además, tendrán aviso amarillo (riesgo) las provincias de Gerona, Orense, Madrid, Ciudad Real, Toledo, Cáceres, donde el mercurio estará entre los 36 y los 39ºC.



Además del riesgo por temperaturas máximas altas, Cádiz por su parte tendrá aviso importante por fenómenos costeros, ya que tendrá viento de Levante de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) en el entorno de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar. Cádiz también tendrá aviso amarillo por vientos del este con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.



La jornada estará marcada por la estabilidad en la Península y Baleares y predominarán lo s cielos poco nubosos o despejados y el tiempo seco, excepto por algunos intervalos de nubes bajas en el entorno del Estrecho y Alborán, así como en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, Pirineos y litorales de Cataluña.



Por la tarde se esperan intervalos de nubes de evolución diurna en los principales sistemas montañosos del centro y norte peninsular. En Canarias se registrarán intervalos de nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve, con baja probabilidad de alguna llovizna.



La AEMET no descarta calimas en el extremo suroeste peninsular, así como brumas y bancos de niebla matinales en el norte de Galicia, oeste de Asturias y alto Ebro.



Las temperaturas subirán de manera prácticamente generalizada en la Península y Baleares, con ascensos más acusados de las máximas en zonas del norte y noroeste peninsular. La excepción serán las mínimas en Baleares y Levante donde predominarán ligeros descensos.



En ese sentido, la AEMET precisa que se espera superar los 35ºC en el cuadrante suroeste y centro peninsular, siendo probable alcanzar los 40ºC en el Guadalquivir y en el cauce extremeño del Guadiana. Las mínimas no bajarán de los 20ºC grados en zonas de los litorales mediterráneos y cuadrante suroeste.



En Canarias las temperaturas tenderán a descender.



El viento soplará de levante fuerte y con rachas muy fuertes en el Estrecho, y con intervalos fuertes en Alborán. En el Ampurdán soplará el viento de tramontana que irá amainando, mientras que llegará desde el este en el Cantábrico, litorales del sureste peninsular y de Galicia, tendiendo en este último caso a rolar a oeste. Canarias mantendrá el régimen de alisios mientras que en el interior de la Península el viento será v



La primera ola de calor del verano empieza ESTE DOMINGO y podría llegar hasta el miércoles.-





La primera ola de calor del verano llegará ESTE DOMINGO y durará hasta el miércoles 28 de junio. Las temperaturas máximas que sobrepasarán los 40-42 ºC en zonas del cuadrante suroeste y con temperaturas mínimas que serán también muy elevadas, ha confirmado este viernes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



La zona más afectada por el calor será la mitad sur, sobre todo el Valle del Guadiana, Guadalquivir y Tajo, con máximas que podrían superar los 40-42 grados.



Asimismo, podrán alcanzarse los 39 ºC en gran parte del resto de la mitad sur, zona centro y valle del Ebro, y los 35 ºC en zonas de la meseta norte.



Durante los próximos días dominará una situación anticiclónica con atmósfera estable en general, favoreciendo una fuerte insolación. A esto se sumará la entrada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África, "que está provocando un aumento progresivo de las temperaturas en la península y Baleares", según la Aemet.



La situación continuará principalmente hasta el lunes, alcanzando unos valores claramente superiores a los normales para esta época del año en la mitad sur peninsular y que se mantendrán durante la primera mitad de la semana próxima.



Posibles tormentas



Debido al fuerte calentamiento diurno es probable que se formen algunas tormentas en zonas de montaña de la zona centro y mitad este peninsular a partir del domingo.



Las temperaturas mínimas también serán muy elevadas, con noches tropicales y valores por encima de 20-22 ºC en amplias zonas. Las altas temperaturas estos días se extenderán asimismo al resto de la península y Baleares, pero de forma más moderada.



El lunes se producirá un descenso de temperaturas en la mitad norte, aunque seguirán subiendo en la mitad sur, con lo que podría ser el día de más calor en esa zona. Fuentes de la Aemet no descartan que pudiera llegarse hasta los 44 ºC ese día en el Valle del Guadalquivir.



A partir del martes 27 se iniciará un descenso ligero y progresivo de temperaturas, también en la mitad sur, aunque todavía se mantendrán muy elevadas en esa zona. Sería a partir del jueves cuando el descenso de los valores sería algo más acusado, para situarse en niveles normales para la época.



Recomendaciones para evitar un golpe de calor





1. Manténgase hidratado: Bebe agua regularmente, incluso si no sientes sed. Evita el consumo excesivo de bebidas con cafeína o alcohol, ya que pueden deshidratarte aún más.



2. No salir de casa en las horas centrales del días. Busque lugares frescos: Permanece en áreas climatizadas o con una ventilación adecuada durante los días calurosos. Si no tienes acceso a un lugar fresco, considera pasar tiempo en espacios públicos con aire acondicionado.



3. Vista ropa adecuada: Usa ropa ligera, holgada y de colores claros. Esto ayuda a que el aire circule alrededor del cuerpo y refleje la luz solar, manteniéndote más fresco.



4. Evite la exposición directa al sol: Busca sombra y evita pasar tiempo al aire libre durante las horas más calurosas del día, mayoritariamente entre las 12 a.m. y las 4 p.m.



5. Protéjase del sol: Usa protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) de al menos 30. Aplica sistemáticamente cada dos horas, especialmente si estás sudando o en contacto con agua.



6. Descanse y refrésquese: Tómate descansos frecuentes en lugares frescos, especialmente si estás realizando actividades físicas intensas.



7. Tenga precaución con los vehículos: Nunca dejar a niños o mascotas dentro de un automóvil estacionado, incluso si las ventanas están abiertas. La temperatura dentro de un vehículo aumenta rápidamente y puede convertirse en un ambiente peligroso.



Detectar y controlar un golpe de calor



Un golpe de calor es la situación en la que una persona sometida a unas altas temperaturas sufre un problema en su sistema de termorregulación de forma exagerada, se produce un aumento de la temperatura corporal superando los 40 grados, aunque no necesariamente tiene por qué darse al tomar el sol.



El golpe de calor aparece sobre todo en personas mayores y sedentarias o en enfermos crónicos que no cuentan con sistemas de climatización adaptados y en personas jóvenes y sanas que estén haciendo deporte bajo un calor extremo, también en los trabajadores que realizan su actividad en la calle o en ambientes calurosos. Sus síntomas son:



Dolor de cabeza



Náuseas



Mareo



Vómitos



Cansancio



Sudoración



Piel fría y pálida y húmeda



Pulso débil



Sed intensa y sequedad en la boca



Vértigo



Calambres musculares



Desorientación.



Ante un golpe de calor, beba agua a sorbitos, permanezca en un lugar fresco, aflójese la ropa, aplique paños húmedos o báñese con agua fría. Si los síntomas se prolongan más de una hora, debe acudir a un centro hospitalario. El golpe de calor puede producir complicaciones graves, como daño a los órganos vitales (cerebro, corazón, hígado, riñones, pulmones), que deriven en insuficiencia renal, cardiaca o respiratoria, hepatitis fulminante, e incluso provocar la muerte. Ante estos síntomas, debe llamar inmediatamente al 112 mientras aplica estas recomendaciones.