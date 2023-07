La temperatura mínima será este viernes en Atienza de 13°C y la máxima podría alcanzar los 29°C, el cielo estará muy nuboso con lluvias, el viento será moderado con una velocidad de 21 km/h y de dirección nordeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Bastante menos calor este viernes en Guadalajara con ambiente soleado y rachas de viento de hasta 24 km/h

La temperatura mínima será este viernes en Guadalajara de 19°C y la máxima de 33ºC. El cielo estará cubierto de nubes, el viento será moderado con una velocidad de 24 km/h y de dirección suroeste

viernes 21 de julio de 2023 , 07:14h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha que las temperaturas irán en descenso, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas y de evolución diurna en el nordeste, donde no se descarta algún chubasco o tormenta dispersa por la tarde.



Las temperaturas irán en descenso y el viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos de mayor intensidad en las horas centrales.



Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 35ºC en Albacete, entre 20 y 33ºC en Ciudad Real, entre 15 y 32ºC en Cuenca, entre 19 y 33ºC en Guadalajara y entre 21 y 34ºC en Toledo.



Las temperaturas descenderán este viernes y cinco CCAA tendrán alerta por tormenta, lluvia, calor, viento, oleaje y ‘rissaga’.-



Las temperaturas descenderán este viernes 21 de julio en casi todo el país, en una jornada en la que cinco comunidades autónomas estarán en alerta amarilla (riesgo) por tormentas, lluvias, calor, viento, oleaje y ‘rissaga’, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Las regiones del noreste, como Cataluña y Aragón, estarán en alerta por precipitaciones y tormenta. En concreto, Huesca, Barcelona, Gerona y Lérida podrán acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Se prevé que las lluvias sean constantes durante todo el día. Además, las precipitaciones irán acompañadas de tormenta.



En cambio, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife estarán en alerta amarilla por fuertes rachas de viento, que alcanzarán los 70 km/h, y que facilitará el oleaje por vientos del noreste de fuerza siete.



Asimismo, esta jornada estará marcada por el calor en Murcia, que estará en alerta amarilla por altas temperaturas. La región podrá alcanzar los 39ºC. También este viernes estará marcado por la ‘rissaga’ en Menorca, que provocará oscilaciones del nivel del mar de casi un metro.



Por lo general, la AEMET prevé que, en buena parte del país, predominen cielos poco nubosos sin precipitaciones. No obstante, en el noroeste de la Península se espera la aproximación de un frente atlántico poco activo que, en Galicia, Cantábrico y aledaños producirá intervalos nubosos y precipitaciones aisladas en litorales, que por la tarde remitirán pero se darán chubascos en el interior, con alguna tormenta ocasional.



Asimismo, en el Pirineo se prevén chubascos y tormentas de madrugada, que continuarán por la tarde y pueden ser localmente fuertes. En el resto de la mitad norte se formará nubosidad de evolución diurna, sin descartar chubascos y tormentas aislados ocasionales, más probables en el sistema Ibérico.



Durante la jornada habrá intervalos de nubes medias y altas en el sureste y Baleares, sin descartar alguna precipitación débil ocasional en Baleares. En Canarias, nubes bajas en el norte de las islas, sin descartar alguna llovizna débil en las de mayor relieve.



Las temperaturas descenderán en casi todo el país, de forma más acusada en el interior peninsular y de forma notable las máximas en el interior nordeste. Todavía se superarán los 34-36 grados en el Guadalquivir, sureste y en puntos de Baleares, bajo Ebro y litorales de Málaga y Almería. Las mínimas también tienen un predominio de los descensos, aunque todavía se darán noches ecuatoriales en litorales mediterráneos del sur y sureste y en puntos de Baleares.



Por último, los vientos alisios, fuertes o con intervalos fuertes y con rachas muy fuertes, serán protagonistas en Canarias. Intervalos de viento fuerte, de poniente en el Estrecho y Alborán y tramontana en el Ampurdán. En el resto, cierzo en el valle del Ebro, nordeste en Baleares, componente oeste en la vertiente atlántica, componente norte en Galicia al final y brisas en resto de litorales.