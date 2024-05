STE-CLM, CCOO y CSIF se concentran en Guadalajara para revertir los recortes en Educación

miércoles 15 de mayo de 2024 , 20:39h

En Madrid con 30.000 profesores en las calles y un 65% de profesorado en huelga el 8 de mayo.

En Galicia con 2.000 profesores en las calles y un 60% de profesora en huelga el 28 de noviembre. En el resto de territorios han recuperado al menos las 17/18 y 23 horas lectivas, en enseñanzas medias y maestros respectivamente, que son las cifras de referencia anteriores a los recortes.

El gobierno regional ha convertido en estructurales parte de los recortes en educación, lo que afecta gravemente a la calidad de la educación en Castilla-La Mancha. Es imposible ofrecer un buen servicio con las actuales ratios de alumnado por aula y la excesiva carga lectiva a la que están expuestos las y los docentes de la región. Cabe recordar que una hora lectiva conlleva mucho más tiempo: preparación, correcciones, elaboración de materiales, inclusión, programas educativos, formación, burocracia... En definitiva, las cuentas no salen: el profesorado está sobrecargado, frustado y harto de esta situación.Esta exposición de motivos es válida por si sola, pero además hay otros factores que la apoyan en gran medida:Los presupuestos de CLM están totalmente recuperados, con 4 ejercicios por encima de los 12.000 millones de €, que casi doblan los presupuestos de los años de la crisis que dieron lugar a estos recortes, que fueron apellidados como de Cospedal, pero que si los ponderamos en base al tiempo que llevan implementados, los podríamos renombrar perfectamente como de Cospedal-Page. Se acabaron los años de pandemia y de crisis, ya no hay más excusas.En el resto de territorios el profesorado se ha echado a las calles:En el resto de territorios el profesorado se ha echado a las calles:Y si hacemos caso de las palabras que el propio presidente de la región, Emiliano García-Page aplica a otrascuestiones: “no somos menos que nadie” y “tiene que ser a todas las autonomías”, no entendemos porque se sigue olvidando del sector educativo en su propia región y lleva al los docentes a estaEs por ello que desde STE- CLM, CC.OO y CSIF convocamos al profesorado de Guadalajara y resto de la región a la Manifestación del día 18-M a las 12 en Toledo2. El Gobierno regional realizó una propuesta totalmente insuficiente en año de elecciones, con la única intención de conseguir una foto con alguna organización sindical para su campaña electoral. Las OOSS aquí presentes, somos la voz de la mayoría del profesorado y suponemos el 60 % de la representaciónLo miremos por donde lo miremos no hay motivos para seguir aceptando estas condiciones.La propuesta que planteamos a la Consejería es:En cuanto a la carga lectiva, la bajada inmediata a 18 y 23 horas lectivas en EEMM y Maestros respectivamente, con el consiguiente aumento de horas complementarias para atender todas las tareas que requiere la profesión docente actualmente. Con posibilidad de ir avanzando en esta reducción como otrasTambién es necesario bajar las ratios máximas en todos los niveles, etapas, y enseñanzas. Además deben entrar en el cómputo del cálculo de dichas ratios la totalidad del alumnado; No solamente los casos de ACNEE (Alumnado con necesidades educativas especiales), también los ACNEAE (Alumnado conNecesidades Específicas de Apoyo Educativo) atendiendo a su necesidades, no a números.La recuperación de la reducción voluntaria de la carga lectiva para los mayores de 55 años.El acceso al cobro del verano para el personal interino en base a un criterio objetivo de tiempo mínimo de servicio, que de partida situamos en los 5 meses y medio por curso escolar.Disminución de la burocracia en los centros educativos, tanto a docentes como a los equipos directivos, en favor de la la calidad de la Educación Pública de Castilla-La Mancha.3. La carga lectiva/complementaria y la ratio de alumnos por clase, son los indicadores que mayor incidencia tienen en la calidad de la educación. Y ahí están los resultados del último informe PISA 2022, en el que se observa un desplome en el caso de Castilla-La Mancha, que en anteriores ediciones estaba en la media nacional y ahora aparece en el vagón de cola, dentro de los 6 últimos puestos. Por el contrario, vemos como CCAA con ratios y cargas más bajas, como es el caso de CyL, Cantabria y Asturias se aúpan a los primeros puestos a nivel nacional e internacional.A todo ello hay que añadir una nueva amenaza que se cierne sobre la escuela pública. La natalidad sigue cayendo en picado lo que se traduce en el cierre de colegios y destrucción de plantilla en centros públicos, que actualmente afecta a infantil y primaria, pero que terminará llegando a las enseñanzas medias. Esta situación choca frontalmente con el aumento del presupuesto destinado para la concertada, que además queda blindada para los próximos 6 años.Globalmente, la educación concertada supone ya un 15 % en Castilla-La Mancha y si seguimos con esta tendencia en cuanto a natalidad, y con estas políticas, podría llegar al 25 % a la vuelta de los próximos 6 años, según nuestras estimaciones.Instamos a la Consejería a que se siente a negociar todas estas cuestiones, y que por supuesto lo haga a través de la mesa sectorial, que es el lugar indicado para ello, aunque en el corto y medio plazo, la posición de la Consejería parece inamovible.Por todo ello, desde nuestras organizaciones sindicales, nos vemos obligados a llevar a cabo acciones reivindicativas contundentes y de forma conjunta, como la Manifestación del día 18-M Si el gobierno regional no da soluciones al profesorado, estamos barajando otras reivindicaciones posteriores como paros parciales y huelga.Animamos a todos los y las docentes de Guadalajara y resto de la región a asistir a la Manifestación del Sábado 18 de Mayo a las 12h en Toledo (Zocodover-P. Fuensalida).Hemos puesto a disposición autobuses DE MANERA GRATUITA para todo el profesorado que desee acompañarnos para luchar por los nuestros derechos y por la mejora de la Educación Pública en Castilla-La Mancha.