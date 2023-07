La temperatura mínima será este jueves en Atienza de 18°C y la máxima podría alcanzar los 32°C, el cielo estará despejado, el viento será regular con una velocidad de 33 km/h y de dirección suroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Ligera tregua del calor sofocante este jueves en Guadalajara con 23ºC de mínima y 35ºC de máxima con rachas de viento de hasta 31 km/h

La temperatura mínima será este jueves en Guadalajara de 23°C y la máxima de 35ºC. El cielo estará despejado, el viento será regular con una velocidad de 31 km/h y de dirección suroeste

jueves 20 de julio de 2023 , 06:22h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubosidad media y alta y de evolución en el sureste de Albacete por la tarde, donde no se descartan tormentas secas y rachas de viento localmente fuertes.



Las temperaturas irán en ligero descenso que será más acusado en el oeste. Soplará viento flojo de oeste y suroeste, con intervalos de mayor intensidad durante las horas centrales.



Las temperaturas oscilarán entre los 23 y 38ºC en Albacete, entre 24 y 37ºC en Ciudad Real, entre 21 y 36ºC en Cuenca, entre 23 y 35ºC en Guadalajara y entre 23 y 37ºC en Toledo.



8 comunidades autónomas en ALERTA este jueves por ALTAS TEMMPERATURAS.-



Las altas temperaturas, las tormentas y el oleaje activarán este jueves los avisos en 8 comunidades autónomas, en una jornada marcada por temperaturas significativamente altas en el medio Ebro, Ampurdán, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, sureste de Castilla-La Mancha y Mallorca, sin que se descarten tormentas en el sureste con rachas muy fuertes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). No obstante, las temperaturas diurnas y nocturnas descenderán.



En concreto, los avisos de color naranja (riesgo importante) se activarán en la Región de Murcia por valores que podrán alcanzar los 40ºC durante las horas centrales del día.



También este jueves estarán en alerta, aunque de color amarillo (riesgo), las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Huesca, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Albacete, Cuenca, Gerona, Lérida, Alicante y Valencia, por valores que superarán los 35ºC pero no llegarán a los 40ºC.



Por otro lado, la jornada estará marcada por la alerta amarilla por tormentas en Almería, Albacete, Alicante y Murcia, que podrán ir acompañadas de fuertes rachas de viento. Además, en Gran Canaria y Tenerife se activará el aviso amarillo por oleaje.



Este jueves, la AEMET prevé que en gran parte del país predominen los cielos poco nubosos, sin precipitaciones. Sin embargo, en Galicia y área cantábrica estará nuboso, con probabilidad de lluvias débiles. También se esperan algunos intervalos nubosos el norte de Castilla y León, Navarra y la Rioja.



En el tercio sur peninsular y en Baleares se darán intervalos de nubes medias y altas, y durante la tarde también se formarán nubes de evolución en las sierras béticas, este de la meseta Sur, Ibérica oriental y Pirineos, con baja probabilidad de chubascos acompañadas de tormentas, que podrían ser algo más intensas en el sureste.



En Canarias, se esperan cielos poco nubosos salvo intervalos de nubes bajas en el norte de las islas y algunas nubes de evolución en el interior de las islas montañosas, sin descartar aquí algún chubasco aislado.



En relación con las temperaturas diurnas, los valores ascenderán ligeramente en el área cantábrica y se superarán los 35 grados en el tercio sur peninsular, incluido el litoral de la provincia de Málaga, medio Ebro e interior de Mallorca. Sin embargo, en el resto de la Península y en los archipiélagos descenderán.



Predominan los descensos de las temperaturas nocturnas, con noches ecuatoriales en las que las temperaturas no descenderán de 25 grados en el litoral sur y sureste mediterráneo, Guadalquivir y en puntos de Baleares.



Por último, los vientos serán de componente norte en el tercio norte peninsular, y de componente oeste en el resto de la Península, salvo en zonas de Cataluña y de Levante, donde soplarán del este y sureste. Del nordeste en Baleares y, con intervalos fuertes, en Canarias.