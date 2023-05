Feijóo felicita expresamente a Núñez por mejorar resultados en C-LM y haber hecho “sudar” a Page para mantener la Junta

miércoles 31 de mayo de 2023 , 17:05h

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado expresamente al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ya que si bien no ha conseguido un resultado que le permita formar gobierno en la región, sí que ha mejorado resultados y ha hecho “sudar” al PSOE de Emiliano García-Page para ganar “con ‘foto finish’”, una victoria que, ha deslizado, tendrá que confirmarse con el voto por correo aún no escrutado.



En su comparecencia tras la Junta Directiva del PP nacional, Núñez Feijóo, que hacía extensiva esta felicitación a otro de los postulantes de su partido que no consiguió el gobierno, Diego Canga en Asturias, ha puesto el acento en que en ambos territorios se han ganado muchas ciudades en favor de gobiernos ‘populares’, incluso dos diputaciones en el caso de Castilla-La Mancha.



Ambos dirigentes “han hecho que dos de los barones socialistas más consolidados y en feudos tradicionalmente del PSOE tuvieran que sudar hasta el último momento del recuento”, ha señalado.