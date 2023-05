El presidente de la Diputación de Guadalajara, Jose Luis Vega

SOSPECHA DE PUCHERAZO : El INE detecta "manipulación" en el censo electoral en 17 pueblos de Guadalajara

El INE detecta manipulación en 117 censos claves para las diputaciones de Burgos, León y Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 26 de mayo de 2023 , 09:06h

El próximo domingo, en 183 municipios españoles se irá a votar y se realizará el escrutinio sin saber, a ciencia cierta, si el proceso electoral ha sido manipulado o no. La duda de la sospecha se mantiene viva, porque el INE advirtió de censos extrañamente inflados y las dudas no han quedado despejadas. Veinte de esos ayuntamientos no han dado explicación alguna al requerimiento de la Oficina del Censo Electoral, que depende del INE, y los otros 163 han dado argumentos inconsistentes. De esos 183, 117 son especialmente decisivos, porque son localidades que pueden inclinar la balanza del poder a izquierda o derecha en las diputaciones provinciales de Burgos, León y Guadalajara.



Los censos bajo sospecha de haber sido manipulados corresponden en su inmensa mayoría a localidades de pequeño tamaño. Por ejemplo, Condado de Treviño registró menos de 700 votos emitidos en los comicios de 2019. Y es de las localidades más grandes de la lista sobre la que advierte el INE. Pero eso no les resta importancia. Además de poner en duda la limpieza del proceso electoral del que resultarán elegidos sus respectivos alcaldes, esos municipios pueden ser decisivos para los gobiernos de las provincias a las que pertenecen.



Se da la circunstancia de que la mayoría de municipios en los que hay indicio de censos inflados artificialmente corresponden a tres provincias en las que el PP y el PSOE se disputan la mayoría por muy poco. De ahí que la existencia de censos manipulados en un número significativo de pequeños municipios pueda acabar inclinando la balanza a un lado u otro, porque los escaños provinciales se reparten en función de los votos obtenidos por cada formación en los partidos judiciales en los que se divide cada provincia. Incluso mover empadronados de un partido judicial a otro puede resultar clave.



Tal y como señala este viernes OKDIARIO, Guadalajara es otra de las provincias con un ABUNDANTE número de censos municipales bajo sospecha de "haber sido manipulados", un total de 17.



Se trata de las localidades de Algora, Anquela del Ducado, Aranzueque, Brihuega, Budía, Campisábalos, Driebes, Jirueque, Mazuecos, Mirabueno, El Olivar, El Recuenco, Sacecorbo, Salmerón, Taravilla, Azcrejas y Torre del Burgo.



Guadalajara es actualmente un bastión socialista, pero por muy poco. Tras las anteriores elecciones municipales, el PSOE obtuvo 12 escaños en la diputación provincial y uno Podemos, lo que les permitió sacar uno de ventaja respecto a la suma de PP (10), CS (1) y Vox (1).



El actual presidente de la Diputación de Guadalajara es el socialista José Luis Vega.