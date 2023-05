Santiago Abascal: "En VOX defendemos el agua para todos los españoles, también para Castilla-La Mancha"

jueves 25 de mayo de 2023 , 12:24h

El líder nacional de VOX, Santiago Abascal volvió a hablar de agua este miércoles durante un mitin en Alicante. Abascal hizo referencia a sus palabras de hace dos días en Cartagena dónde aseguró que el qué en VOX dijese lo contrario en cualquier sitio de España, está fuera de VOX.

Se dirigió directamente al presidente de Castilla-La Mancha asegurando que: “Ha salido el socio de Bildu en Castilla-La Mancha, el mendrugo de Page, a decirle a los de VOX allí que se retraten, y que digan si están de acuerdo con lo que ha dicho Santiago Abascal en Cartagena. Más les vale, y además es que están de acuerdo. No ha entendido el señor Page que defendemos el agua para todos, y que si aquí no llega el agua queremos que haya trasvases aquí. Y que si el agua no llega a Castilla-La Mancha, queremos trasvases de otros sitios también para Castilla-La Mancha. Lo que queremos es la interconexión de las cuencas y que dónde sobre el agua se coja, para que llegue donde falta”.

Aprovechó también Abascal para preguntarse qué credibilidad tienen los socialistas al hablar de agua y animó a que reconozcan “que no quieren agua para toda España.

Nosotros lo que decimos es que no se puede tirar el agua al mar, que el agua la necesita la gente para beber y el campo para nuestra prosperidad”.