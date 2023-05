Unidas Podemos anuncia la presentación de recursos de alzada contra los macroproyectos solares que afectan a Valdeluz y Yebes

La formación morada considera que se trata de “macroproyectos con afectación al paisaje local y que se llevan los beneficios fuera de nuestro municipio, que no generan trabajo aquí, ni tampoco fijan población”

viernes 26 de mayo de 2023 , 19:41h

Unidas Podemos ha anunciado la presentación de recursos de alzada contra los macroproyectos de Bolardo Solar, que afecta a los municipios de Yebes y Horche, y el de Obenque Solar, con afectación a Valdeluz-Yebes, Horche, Valdarachas, Guadalajara y Pozo de Guadalajara.



“Tanto la gente que se ha venido a vivir a un entorno rural o la que es de aquí va a pasar de ver el campo a ver placas solares por todas partes sin ni siquiera ser informada por el Ayuntamiento de Yebes que, más allá de las publicaciones en boletines y diarios oficiales, no ha informado ni consultado a la comunidad vecinal”, ha expresado la formación. Asimismo, Unidas Podemos solicitará la paralización cautelar de estos proyectos hasta que se resuelvan los correspondientes recursos y ha recordado que, “con independencia de la calificación de los suelos, el Ayuntamiento tiene la capacidad como persona jurídica de alegar contra ellos y proteger a las vecinas y vecinos”.



Juli Amadeu Àrias, candidato de Unidas Podemos a la alcaldía de Yebes, ha dicho que “Emiliano García-Page avala los proyectos y la gente merece ser informada y poder opinar, ya que Cócera y Gaitán han guardado silencio desde el gobierno local en contra de nuestra comunidad”. Àrias ha explicado que “las vecinas y vecinos de Valdeluz y del casco histórico de Yebes, Las Avenidas y San Bartolomé no se van a beneficiar de ninguna manera, ni van a tener ningún tipo de ahorro energético en sus viviendas ni en las instalaciones municipales por estos macroproyectos”. Además, ha incidido, “Cócera no lo ha reconocido hasta el pleno extraordinario de hoy y no ha sido a iniciativa propia, sino porque se lo ha sacado la concejala Alicia Ávila”.



Unidas Podemos se ha manifestado “a favor” de las renovables, pero ha dicho que “este no es el modelo a seguir, cuando se trata, de macroproyectos con afectación al paisaje local y que se llevan los beneficios fuera de nuestro municipio, que no generan trabajo aquí, ni tampoco fijan población”. Desde la agrupación local de Unidas Podemos defienden que “hay que favorecer el autoconsumo e impulsar que las placas se instalen en los tejados, por lo que en nuestro programa incluimos bonificaciones fiscales de hasta el 50% en el IBI y de hasta el 95% en el ICIO”.



“Gestar este tipo de instalaciones al margen de la ciudadanía es poco transparente y poco democrático y debería suponerles un coste político a Page, a Cócera y a Gaitán”, ha concluido Àrias, que ha insistido en que “con independencia del resultado, vamos a combatirlo hasta el final, por nuestro municipio y por los derechos de la gente, de la mano de las organizaciones ecologistas de la provincia de Guadalajara, que no dan abasto frente al aluvión de este tipo de macroproyectos”.