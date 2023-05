Unidas Podemos reprueba las actitudes machistas de Page y pide cumplir la ley para la asignatura de Igualdad

Tras solicitar el lunes con Irene Montero el cumplimiento de la Ley del aborto en CLM, hoy José Luis García Gascón ha exigido el cumplimiento de otra ley feminista que ha incumplido Page, la Ley de una Sociedad Libre de Violencia de Género”

viernes 19 de mayo de 2023 , 17:52h

Unidas Podemos se ha manifestado sobre las declaraciones de Page en los mítines de Talavera de la Reina y Azuqueca de Henares. En palabras de la coordinadora adjunta y candidata por la provincia de Cuenca, Teresa Navarro, “las mujeres de Castilla-La Mancha estamos indignadas porque no nuestra libertad no depende del permiso de nadie, ni necesitamos tutela de nuestros padres, de nuestros maridos ni de nadie para estar en las instituciones”. Asimismo, Navarro ha insistido con que “asistimos a palabras y comportamientos machistas un día sí y otro también, comentarios que nos trasladan a épocas que ya pensábamos superadas, es preocupante que Castilla-La Mancha sea noticia asociada a esto, lo que refleja la realidad de una región que quiere seguir avanzando, también en derechos feministas. Hay que decir que no valen justificaciones posteriores que ha hecho Page sobre sus palabras, ya que está asumiendo que ha dicho lo que realmente piensa”.



Por su parte, el candidato a la JCCM, José Luis García Gascón, ha manifestado que “Unidas Podemos es la única fuerza progresista de Castilla-La Mancha que asegura y garantiza que vaya a haber medidas para una región feminista a partir del próximo 28M. Igual que con la Ley del Aborto vamos a hacer que se cumpla otra ley feminista que se está incumpliendo por parte del Gobierno de Page desde el año 2018: La Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género que dispone que tiene que ponerse en marcha una asignatura de igualdad en todos los centros educativos de nuestra región, y nosotras lo haremos posible a partir del próximo 28 de mayo”.



“El voto útil y única opción progresista en Castilla-La Mancha es Unidas Podemos”



El líder progresista ha subrayado que “el verdadero voto útil progresista es Unidas Podemos, porque somos la única fuerza de Castilla-La Mancha que garantiza que vaya a haber soluciones sociales, feministas y ecologistas para las personas jóvenes y las mujeres. El candidato a la presidencia de la Junta también ha remarcado que “estamos en disputa con varios diputados y diputadas de la derecha en varios lugares y somos la única fuerza que garantiza que votaremos NO a cualquier opción de derechas mientras Emiliano García-Page votó a favor de la abstención a Rajoy en 2016 y pactó con Ciudadanos en esta legislatura”, ha concluido.