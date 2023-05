Las temperaturas estarán este jueves en Atienza entre 9°C y 21°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento será moderado con una velocidad de 26 km/h y de dirección nordeste

Vuelven los cielos soleados con 12ºC de mínima y 24ºC de máxima este jueves en Guadalajara

La temperatura mínima será este jueves en Guadalajara de 12°C y la máxima de 24ºC. El cielo estará algo nuboso con algo de lluvia, el viento será moderado con una velocidad de 25 km/h y de dirección este

jueves 25 de mayo de 2023 , 06:45h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves, en Castilla-La Mancha, cielos con intervalos nubosos aumentando a nuboso o cubierto por la tarde, con nubosidad de evolución diurna, y disminuyendo a poco nuboso en el suroeste al final del día.



Chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta menos frecuentes en el suroeste, sin descartar que sean localmente fuertes en el sureste y este de la Comunidad.



Habrá probables brumas y nieblas matinales en las sierras orientales. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; las máximas en ascenso en la mitad meridional y con pocos cambios o en ligero ascenso en el resto. Soplará viento flojo de componente este, con intervalos más intensos en zonas de tormenta.



Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 20ºC en Albacete, entre 12 y 24ºC en Ciudad Real, entre 9 y 21ºC en Cuenca, entre 12 y 24ºC en Guadalajara y entre 12 y 24ºC en Toledo.



Una quincena de provincias de España estarán este jueves en riesgo por lluvias, tormentas o granizo.-



Albacete tendrá este jueves riesgo por tormentas, acompañadas de granizo, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Una quincena de provincias en ocho comunidades autónomas tendrán este jueves riesgo (aviso amarillo) por lluvias, tormentas o fenómenos costeros en el cuarto día de episodio de precipitaciones intensas que está afectando especialmente el sur y al este de la Península y Baleares.



En concreto, tendrán riesgo por precipitaciones que podrán acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora las provincias de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Huesca, Teruel, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y todas las islas de Baleares.



Además, el riesgo por tormentas, muchas de ellas acompañadas por granizo estará activado este jueves en todas estas provincias además de en Granada, Jaén y Albacete. Por su parte, La Coruña tendrá aviso amarillo por fenómenos costeros, ya que soplarán vientos del nordeste con fuerza 7 (de 50 a 61 kilómetros por hora).



La situación de riesgo está motivada por una extensa baja en altura que mantendrá la inestabilidad en la inestabilidad en Península y Baleares.



De ese modo, predominarán los cielos nubosos y la nubosidad de evolución diurna durante la segunda mitad del día. En concreto, serán probables los chubascos y las tormentas en amplias zonas del interior sur, centro, y localmente fuertes en el tercio este peninsular y Baleares.



En la mitad oriental del Cantábrico la situación podría inestabilizarse a última hora con chubascos que la AEMET no descarta que puedan ser localmente moderados.



En el extremo noroeste, la situación será más estable y en principio no se esperan precipitaciones en el sur de Galicia, donde los cielos estarán poco nubosos o con algunos intervalos nubosos de evolución diurna.



Mientras, en Canarias el pronóstico apunta a cielos con intervalos nubosos, nubosidad de evolución y algún chubasco aislado por las tardes en el interior de islas de mayor relieve.



Las temperaturas serán normales para esta época del año y en general ascenderán en la mitad sur, mientras que en el resto de la Península bajarán. En los archipiélagos no se esperan cambios significativos.



Finalmente, los vientos soplarán de norte en la mitad norte de la Península y habrá intervalos de fuerte en la costa noroeste de Galicia. En el área mediterránea predominará la componente este mientras que en Canarias predominarán los vientos flojos de componente norte y las brisas.