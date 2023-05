Gran tractorada por las calles de Guadalajara

Lectura del MANIFIESTO

jueves 25 de mayo de 2023

Buenos días a todos/as, hoy, 24 de Mayo, volvemos a reunirnos todos en el “recinto ferial nuevo”, para revindicar nuestros derechos y concienciar a la gente, no somos el enemigo sino el aliado.



No es comprensible que en pleno año 2023 no haya un “PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL” que una todas las cuencas hidrográficas de la nación, y a su vez esas mismas cuencas estén relacionadas. Con un estudio hidrográfico exhaustivo se podrían llevar agua de embalses con exceso de agua a otros más limitados, se podría mejorar aquellas pérdidas de agua, en resumen, se podría optimizar el agua, porque no nos engañemos, el agua es vida.



Aquí en el caso concreto de Guadalajara llevamos pidiendo la conexión Beleña-Alcorlo durante décadas, no es normal que el embalse de mayor captación sea el pequeño y en vez de llevar el agua al grande, se tire, es de sentido común, almacenar la mayor cantidad de agua posible, para poder afrontar tiempos de sequía, como el actual, en las mejores condiciones

posibles.



Tampoco entendemos y denunciamos porque hay concesiones hídricas de riego a manta, sabiendo la poca eficacia que poseen. No pedimos que esas concesiones se retiren pedimos que las inversiones millonarias de potenciar regadíos que realizan en países terceros, las apliquen aquí, en España, en

Castilla la Mancha y por supuesto en Guadalajara.



No podemos olvidar que la población mundial va en aumento, y la superficie del planeta es la misma, la única manera de producir más con la misma calidad es potenciando los regadíos.



En estos tiempos electorales nos invaden con promesas vacías, y sí, digo promesas vacías, porque a día de hoy no han publicado ninguna ley,



personalmente dudo que lo hagan próximamente, en vez de hablar temas serios o importantes para el sector primario, como por ejemplo, el tema de los seguros, es vergonzoso que, “con la que está cayendo” no haya unos preciosde tasación que se adecuen al valor del grano, exactamente pasa lo mismo con

el rendimiento estimado, pero claro, que podemos esperar cuando se le da el monopolio a una empresa, y no se controlan las directrices que debería seguir.



Otro caso a tener en cuenta es el gasoil, maquinaria agrícola… lo compramos por necesidad, ¿Por qué lo consideran un impuesto de lujo?, y ya puestos a hacernos preguntas, ¿Por qué la Pac la cobramos 16 meses aproximadamente después de recibirla la Junta? ¿Qué hacen con esos intereses? ¿Por qué no

hay una web en la que podamos ver cómo se reparte ese dinero? Pues porque no les interesa por decirlo suavemente.



Un tema importante a tratar seria regular los precios de mercado, no es normal que estemos produciendo con los precios más altos de la historia y la materia prima que sacamos este cayendo en picado cada lonja, para que hicieron la “Ley de la cadena alimentaria” que evitaba trabajar a pérdidas, ¿Quién la hizo?

¿Una oveja?, pues una oveja desde luego que no, come del pasto y deja fertilizante en el suelo, ya tiene más equilibrio que estos señores.



Anteriormente hablaba de las promesas electorales que no dejan de ser limosnas, que ni tan siquiera se las pueden llamar ayudas, basta con dividir el dinero prometido entre la superficie cultivable. Por eso es importante que el sector este unido, para que legislen bien y de forma eficaz.



No podemos dejar sin denunciar las nueva condicionalidad de la PAC, resulta que tenemos un cuaderno digital para anotar todo lo que hacemos en el momento, señores, cuándo vamos con el tractor vamos a trabajar y todo lo reflejamos en el actual cuaderno de campo, los días posteriores a realizar las acciones que consideramos pertinentes, pero eso no solo queda ahí, nos piden ejecutar acciones sin darnos los medios para realizarlas, ¿Cuántos de los aquí presentes han ido a labrar y ni tan siquiera tenían algo tan básico como cobertura en el teléfono móvil?. Otra gran obra maestra es el plan de abonado, pero señores cómo vamos a saber el abono que echamos si muchas veces no sabemos ni lo que vamos a sembrar, vuelvo a insistir, dejen de hacer medidas absurdas como estas dos citadas porque ya lo refleja en este caso el cuaderno de campo y dedíquense a realizar medidas que simplifiquen el papeleo y

ayuden a la gente de campo, aunque para ello haya que salir de su ciudad o despacho.



Y qué podemos decir de labrar, ahora nos dicen cómo tenemos que labrar,cuándo podemos labrar y hasta dónde podemos labrar, pues nosotros labramos cuando entendemos que es conveniente y si favorecemos al medioambiente también favorecemos a nuestro bolsillo, pero claro para saber esto,

hay que vivirlo y trabajarlo.



Por supuesto no podemos descuidar la guinda del pastel, los derechos, puedo hasta llegar a entender que paguemos IVA por un derecho, y repito me cuesta porque la subvenciones se enfocan a superficies o cabezas de ganado, pero lo que me parece el timo de la estampita es el peaje que pagamos, anteriormente era un 20% ahora es de un 30%, ¿Qué se hace con ese dinero?, yo no lo sé y los gestores no lo quieren decir, pero me parece gravísimo, que de una ayuda pública, te quiten parte, y no publiquen en que se invierte el dinero, cuanto menos es raro.



También queremos poner en valor el producto nacional, producimos con todo nuestro esfuerzo y cariño, salvando las adversidades climáticas, como puede ser heladas, granizos, nevadas, eligiendo la manera de actuar para que el medio ambiente este en las mejores condiciones posibles, esas no se pueden

modificar, porque el clima es caprichoso, salvo cuando lo adulteran con las famosas aviones, pero el colmo llega cuando tenemos que salvar las adversidades administrativas, si un producto es eficaz y relativamente económico se cambia por otro que tiene menos eficacia y es mucho más costoso, otro ejemplo son las nuevas políticas de la PAC, completamente encaminadas a producir menos de lo posible, a todo esto tenemos que añadirle la importación de materia prima de países terceros, por supuesto es materia prima de peor calidad, no se la somete patrones de calidad y acaba disminuyendo un 30% el precio de nuestros productos, porque estos productos de países terceros tienen aranceles irrisorios, últimamente salió una ayuda de cien millones de euros y un control más exhaustivo de importación para los países próximos a Ucrania, debido al exceso de importación que recibían, ¿Por qué en países como España, que sufren una importación masiva no se aplican estas medidas? ¿Por qué no hay una previsión de ayudas extraordinarias para años de sequía cómo el actual? Las medidas no llegan, con todos estos precedentes muchos de nosotros no podremos sobrevivir otro año, y en caso de hacerlo la calidad del producto será bastante inferior a la que estamos acostumbrados, porque señores no nos engañemos, ¡Si el campo no produce, la ciudad no come!



En el campo también sufrimos daños de la fauna salvaje, y todos los aquí presentes vemos a los forestales vigilar que no hagamos nada mal, ¿Por qué no se les dan ordenes de contar las especies? Con esos conteos se podría conocer hasta qué punto las especies están en su justo equilibrio. Aunque dada

la dejadez actual, a simple vista se pueden detectar sobrepoblaciones de conejos, corzos o jabalíes principalmente ¿Cuándo se van a realizar planes cinegéticos que estabilicen a las especies?, es lamentable no ejecutar una medida tan simple que ayude a mitigar los daños producidos en los cultivos.



Hablemos de la ganadería, esas especies que son los principales bomberos forestales de toda la nación, pero que nadie les reconoce ese hecho, todo lo contrario, se las criminaliza por contribuir negativamente al medio ambiente, pues bien, gracias a estos animales obtenemos los fertilizantes más eficientes,

los fertilizantes naturales, dado su alto grado de materia orgánica.



No contentos con eso, los ganaderos tienen la problemática más importante del sector, cada 15 días les cambian la normativa, con relativa frecuencia tienen inspecciones, un control sanitario inviable. Probablemente con la mitad de parámetros analizados en la carne exportada, no podría ser consumida a

nivel nacional. Pero esto no termina aquí el ganadero necesita de perros que vigilen y protejan el ganado, pues bien a veces por algo tan sencillo como eso son denunciados con el aval del estado, señores si el ganado está en un pasto y un individuo se acerca al ganado, lo normal es que si el perro no lo conoce

vaya en defensa del ganado. Aquí no termina la cosa, principalmente en la sierra de Guadalajara tienen problemas de lobos, la única manera de proteger al ganado es con perros, pero no se dan ayudas para que puedan tener un número de perros suficientes para ahuyentar a los lobos, igual, ¿Es también

muy difícil controlar sus poblaciones?, una buena medida, aunque no rentable para el estado, sería incinerar solamente animales que hayan muerto por causas víricas o bacterianas, el resto podría ser utilizado para alimentar lobos, exactamente igual que se hacen con los buitres.



La Pac no sólo exige contratos de pastos, número de animales y ya, además hay que tener una admisibilidad de pastos demostrada con fotos de los animales pastando, y que esos derechos de pasto no estén pasados a los de tierra, porque ahí pierdes todos, con lo fácil que sería cobrar por cabezas de

ganado.



El problema no termina ahí, sus costos se han incrementado exponencialmente, todos somos conscientes del precio de la luz, ni que decir tienen los productos zootécnicos, y el remate son los piensos, porque baja el grano, pero incompresiblemente, el pienso no.



Todo esto podría ser viable para la ganadería si se cumpliera la “Ley de la cadena alimentaria”, pero claro en ese caso la carne sería una materia de lujo.



Todas estas medidas influyen en que o se cambia drásticamente el concepto de ganadería o estamos ante su extinción.



Hoy queremos pedir al Gobierno, dada la situación extraordinaria actual, que la poca paja obtenida en los cultivos vaya destinada al consumo animal, y no a las centrales de biomasa. Porque, por si les queda alguna duda, a la gente que realiza y ejecuta esas leyes, los animales no entienden de burocracia, así como la climatología, por lo tanto, rogaríamos tener en cuenta esos factores a la hora de legislar.



En cuanto a la apicultura solicitamos a la administración una normativa mucho más dinámica, asequible y por supuesto sencilla, no es comprensible que nos “abrasen a papeles” con el registro de explotación, tratamientos, trashumancias… , y el problema no es solamente este, en las diferentes comunidades autónomas la legislación es diferente, generando desigualdades entre apicultores, siendo Castilla La Mancha y Guadalajara, las más restrictivas, para que se entienda bien, un apicultor del levante puede traer colmenas a la provincia de Guadalajara con menos restricciones que un apicultor de Guadalajara moverlas por la provincia.



Otro inconveniente común a todo el sector primario es el precio del carburante, en nuestro caso tenemos que desplazar las colmenas para garantizar unas condiciones óptimas a las abejas.



En cuanto a productos zootécnicos tenemos el mismo problema que en la ganadería, en la venta de miel queremos exigir una referencia, en la cual venga el origen de la miel y el tanto por ciento que tiene la miel en función de su origen, es inadmisible que con tan solo un 1% ya se pueda catalogar miel nacional.



En resumidas cuentas la gente del campo no quiere limosnas, quiere producir libremente a igualdad de condiciones que el resto del mundo, para seguir ofreciendo la calidad que ofrece.